Sedat Peker: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok daha büyük başarılara imza atacağız!

Sedat Peker kişisel sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Azerbaycan’ın bağımsızlık gününü kutladı. Peker, Azerbaycan’ın Barış Pınarı Harekatı’na açık olarak destek veren 3 ülkeden biri olduğunu ifade etti.



Türkiye’ye destek vermeyen Müslüman ülkelere de değinen Peker’in “’Tanrım sen bizi kaplanın dişisinden, çobanın zehrinden, TÜRK’ün ise intikamından koru!’ diyen Rus atasözünün doğruluğunu bir gün mutlaka yaşatacağız” sözleri dikkat çekti.



Peker aynı zamanda Barış Pınarı Harekatı’ndaki başarımızdan bahsederek “Tüm bunlar ve devlet adamlığında çok ciddi bir tecrübe sahipliğine ulaşan SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’ın liderliğinde gelecek zamanlarda tüm dünyada hatırlanacak çok daha büyük başarılara imzalar atacağız” ifadelerini kullandı.



İşte Sedat Peker’in O Sözleri;



Kıymetli dostlarım,



KARDEŞ AZERBAYCAN DEVLETİ’nin bağımsızlık günü olan bugünü kutlarken en az onlar kadar mutluluk ve gurur hissetiğimi özellikle belirtmek istiyorum. Tüm emperyalist güçler ve onların taşeronu olan terör örgütlerine karşı YÜCE DEVLETİMİZ’in başlattığı BARIŞ PINARI HAREKATI’nda bize açık olarak desteği sadece AZERBAYCAN, PAKİSTAN VE KATAR DEVLETİ verdi.



Eski bilgeler şöyle der; “MİLLET hafızası iki şeyi unutmazmış, ihtiyaç anında yanında olanları, zor durumda ise yalnız bırakanları...”



Bu üç dost ülkenin yaptığı iyiliği KIYAMET kopana kadar asla unutmayacağız.



Bize ihanet eden sözde MÜSLÜMAN devletlerin kralları ve yöneticilerine ise “Tanrım sen bizi kaplanın dişisinden, çobanın zehrinden, TÜRK’ün ise intikamından koru!’’ diyen Rus atasözünün doğruluğunu bir gün mutlaka yaşatacağız.



En başından bu yana haklı olarak savunduğumuz, ‘’Terör örgütü üyelerinden arındırılmış bölge!..’’ tezini sadece VATAN evlatlarından oluşan devlet görevlilerinin sayesinde tüm emperyalist güçler kabul etti...



CUMHUR İTTİFAKI’nın ve YÜCE MİLLETİMİZ’in bu operasyonun arkasındaki sağlam duruşu tüm emperyalist güçlere karşı çok önemliydi.



Tüm bunlar ve devlet adamlığında çok ciddi bir tecrübe sahipliğine ulaşan SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’ın liderliğinde gelecek zamanlarda tüm dünyada hatırlanacak çok daha büyük başarılara imzalar atacağız.



TÜM İSLAM ALEMİNİN CUMASINI KUTLUYORUM