3 belediyeye kayyum atandı

Terör örgütü PKK ile ilişkisi tespit edilen Hakkari, Nusaybin ve Yüksekova Belediye Başkanları ve bazı belediye meclis üyeleri tutuklandı. Tutuklanan başkanların yerine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atandı.



MARDİN NUSAYBİN



Mardin’in Nusaybin ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda HDP’li Nusaybin Belediye Başkanı Semira Nergis ve Belediye Başkan Yardımcısı Ferhat Kut ve meclis üyesi Mehmet Emin Alkan düzenlenen gözaltına alınmıştı. Mardin Adliyesine getirilen Nergis ve Kut çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, meclis üyesi Mehmet Emin Alkan ise savcılıktan serbest kaldı.



Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, 15 Ekim’de Nusaybin ilçesinde ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan yakalanarak gözaltına alınan Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz ile Belediye Meclis Üyesi Ferhat Kut’un 17 Ekim’de sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, “Tutuklanan Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz Anayasa’nın 127. ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddeleri uyarınca 17 Ekim’de İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 45. ve 46. maddeleri uyarınca Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar, Nusaybin Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.



YÜKSEKOVA



Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar'ın yerine, Kaymakam Osman Doğramacı görevlendirildi.



HAKKARİ



Tutuklanan HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın yerine de Vali İdris Akbıyık görevlendirildi.



