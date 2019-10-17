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600'e yakın YPG'li terörist firar etti

Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile büyük bir darbe alan terör örgütü YPG/PKK'ya bir darbe de kendi içinden geldi. YPG'nin Suriye'de zorla silah altına aldığı 600'e yakın terörist örgütten firar ederken, 40'tan fazla terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Güncel / 17 Ekim 2019 Perşembe 14:19
600'e yakın YPG'li terörist firar etti

Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nın terör örgütü PKK/YPG'de moral bozukluğu ve çözülmeye neden olduğu, Rakka ve Tabga bölgelerinde örgütün zorla silah altına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiği, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına teslim olan terörist sayısının da 40'ı geçtiği belirtildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fırat'ın doğusunda terör örgütü ile hareket eden Arapların büyük bölümünün örgüte olan desteğini çekmeye başladığı tespit edildi.

600'E YAKIN TERÖRİST FİRAR ETTİ

Başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı, terör örgütünde moral bozukluğu ve çözülmeye neden oldu. Rakka ve Tabga bölgelerinde örgütün zorla silah altına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiği belirlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına teslim olan terörist sayısı da 40'ı geçti.

Öte yandan, terör örgütü PKK/YPG'nin, Haseke'de eylem yaptırarak, "DEAŞ geri döndü" algısı oluşturmaya çalıştığına dair duyumlar alındı.

Türk Silahlı KuvvetleriTerör ÖrgütüRakka

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