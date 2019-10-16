TABIP Lectures Series “Bilim Diplomasisi Konuşmaları” Sona Erdi!

“Bilim Diplomasisi Konuşmaları” başlığı ile düzenlenen ilk gün etkinliği İstanbul Üniversitesi
Rektörlük Binası Mavi Salon'da, İstanbul Üniversitesi
Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu'nun TABİP hakkında bilgiler içeren açış konuşması ile başladı. Ardından söz alan İstanbul Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. Özgün Erler Bayır, “Bilim Diplomasisi” kavramının doğuşuna ve yayılışına değindi.
“Örnek Olay Çalışmaları ile Bilim Diplomasisi Stratejileri” başlıklı oturumda ise araştırma alanı “Bilim Diplomasisi ve Bir Devletin Dış Politika
Gündemine Uygulanması Odaklı Diplomatik Çalışmalar” olan ve RUDN Üniversitesi bünyesinde çalışan Dr. Olga Krasnyak konuşmacı olarak yer aldı. Krasnyak konuşmasında, ortaya konulan teorileri örneklendirdi.
Programın ikinci bölümünde düzenlenen bilgi yarışmasında katılımcılar birincilik için mücadele etti. Oylama sistemi ile yanıt veren katılımcılardan Haliç
Üniversitesi Uluslararası
İlişkiler Bölümü 1. Sınıf öğrencisi Sude Erdoğdu birinciliği elde ederek, TABİP ekibi ve konuşmacılar ile bire bir sohbet etme şansına sahip oldu.
Marmara Üniversitesi
Rektörlük Binası Ord. Prof. Dr. Nihad Sayar Konferans
Salonu'nda gerçekleşen TABIP Lectures Series'in ikinci gün konuşmaları, Marmara Üniversitesi
Siyasal Bilimler Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. Ahmet Kemal Bayram'ın moderatörlüğünde gerçekleşti.
TABİP ekibi Proje Uzmanı Furkan Koca'nın TABİP, Yunus Emre
Enstitüsü ve Türkiye'de gerçekleşen bilim diplomasisi faaliyetleri hakkında katılımcılara kısa bilgiler vermesinin ardından ilk sözü alan Prof. Ahmet Kemal Bayram, “Bilimsel ve Teknoloji
Arasındaki İlişkiye Tarihsel ve Çağdaş Bakış Açısı” başlıklı sunumunu yaptı.
Dünya Bilimler Akademisi'nin tek Türk üyesi olan, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran'ın “Küresel Etkileşim, Bilim ve Teknolojinin Önemi” başlıklı konuşması ile devam eden programda Dr. Olga Krasnyak, yapılan sunumları örneklendirmek adına “Örnek Olay Çalışmaları ile Bilim Diplomasisi Stratejileri” konusuna değindi.
TABIP Lectures Series “Bilim Diplomasisi Konuşmaları”nın ilki, konuşmacıların bilim diplomasisi hakkında çalışmalar yapmak isteyen katılımcıların sorularını cevaplandırmaları ile sona erdi.