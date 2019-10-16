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TABIP Lectures Series “Bilim Diplomasisi Konuşmaları” Sona Erdi!

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen TABİP projesi kapsamında, “bilim diplomasisi” kavramının Türk akademik çevresinde yeterince yaygınlaştırma düşüncesiyle düzenlediği TABİP Lecture Series’in ilki 14-15 Ekim tarihlerinde İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nde gerçekleşti.

Güncel / 16 Ekim 2019 Çarşamba 13:00
TABIP Lectures Series “Bilim Diplomasisi Konuşmaları” Sona Erdi!

“Bilim Diplomasisi Konuşmaları” başlığı ile düzenlenen ilk gün etkinliği İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Mavi Salon'da, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu'nun TABİP hakkında bilgiler içeren açış konuşması ile başladı. Ardından söz alan İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. Özgün Erler Bayır, “Bilim Diplomasisi” kavramının doğuşuna ve yayılışına değindi.

“Örnek Olay Çalışmaları ile Bilim Diplomasisi Stratejileri” başlıklı oturumda ise araştırma alanı “Bilim Diplomasisi ve Bir Devletin Dış Politika Gündemine Uygulanması Odaklı Diplomatik Çalışmalar” olan ve RUDN Üniversitesi bünyesinde çalışan Dr. Olga Krasnyak konuşmacı olarak yer aldı. Krasnyak konuşmasında, ortaya konulan teorileri örneklendirdi.

Programın ikinci bölümünde düzenlenen bilgi yarışmasında katılımcılar birincilik için mücadele etti. Oylama sistemi ile yanıt veren katılımcılardan Haliç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 1. Sınıf öğrencisi Sude Erdoğdu birinciliği elde ederek, TABİP ekibi ve konuşmacılar ile bire bir sohbet etme şansına sahip oldu.

Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası Ord. Prof. Dr. Nihad Sayar Konferans Salonu'nda gerçekleşen TABIP Lectures Series'in ikinci gün konuşmaları, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. Ahmet Kemal Bayram'ın moderatörlüğünde gerçekleşti.

TABİP ekibi Proje Uzmanı Furkan Koca'nın TABİP, Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye'de gerçekleşen bilim diplomasisi faaliyetleri hakkında katılımcılara kısa bilgiler vermesinin ardından ilk sözü alan Prof. Ahmet Kemal Bayram, “Bilimsel ve Teknoloji Arasındaki İlişkiye Tarihsel ve Çağdaş Bakış Açısı” başlıklı sunumunu yaptı.

Dünya Bilimler Akademisi'nin tek Türk üyesi olan, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran'ın “Küresel Etkileşim, Bilim ve Teknolojinin Önemi” başlıklı konuşması ile devam eden programda Dr. Olga Krasnyak, yapılan sunumları örneklendirmek adına “Örnek Olay Çalışmaları ile Bilim Diplomasisi Stratejileri” konusuna değindi.
TABIP Lectures Series “Bilim Diplomasisi Konuşmaları”nın ilki, konuşmacıların bilim diplomasisi hakkında çalışmalar yapmak isteyen katılımcıların sorularını cevaplandırmaları ile sona erdi.





 

Dış Politikaİstanbul ÜniversitesiMarmara ÜniversitesiUluslararasıİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü


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