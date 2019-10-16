Marmaris'te at katliamı

Olay, ilçeye 25 kilometre mesafedeki Değirmanyanı Mahallesi'nde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar boş bir arazide 3 atın cansız halde yattığını görünce belediye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Veteriner hekimlerin yaptığı kontrolde başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden ateşli silahla vurulan 3 atın telef olduğu belirlendi. 50 metre mesafedeki dördüncü bir at ise yaralı vaziyette bulundu. Yaralı hayvan veteriner hekim kontrolünde tedavi altına alındı. Vurulan 4 atın sahipli mi yoksa yaban atı mı olduğu jandarma tarafından araştırılıyor. Öte yandan, olayın duyulmasının ardından ilçedeki hayvanseverler yaşanan katliama tepki gösterdi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kaynak : İHA

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