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Marmaris'te at katliamı

Muğla’nın Marmaris ilçesi kırsalında boş bir arazide 4 at silahla vurulmuş halde bulundu. 3 at telef olurken, 1 at ise yaralandı.

3. Sayfa / 16 Ekim 2019 Çarşamba 23:11
Marmaris'te at katliamı
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Olay, ilçeye 25 kilometre mesafedeki Değirmanyanı Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar boş bir arazide 3 atın cansız halde yattığını görünce belediye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Veteriner hekimlerin yaptığı kontrolde başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden ateşli silahla vurulan 3 atın telef olduğu belirlendi. 50 metre mesafedeki dördüncü bir at ise yaralı vaziyette bulundu. Yaralı hayvan veteriner hekim kontrolünde tedavi altına alındı. Vurulan 4 atın sahipli mi yoksa yaban atı mı olduğu jandarma tarafından araştırılıyor. Öte yandan, olayın duyulmasının ardından ilçedeki hayvanseverler yaşanan katliama tepki gösterdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kaynak : İHA

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