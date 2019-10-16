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Çeyrek altın ve altın fiyatları (16 Ekim 2019)

Gram altın 281,1 lira, çeyrek altın 457 lira ve Cumhuriyet altını 1.873 liradan işlem görüyor

Ekonomi / 16 Ekim 2019 Çarşamba 10:48
Çeyrek altın ve altın fiyatları (16 Ekim 2019)

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 281,1 lira seviyesinde seyrediyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 1,0 azalışla 281,6 liradan tamamladı.

Altının gramı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 281,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 457 lira, Cumhuriyet altını da 1.873 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.484,2 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD'de açıklanmaya başlayan 3. çeyrek şirket bilançoları ve Çin ile devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimser havanın risk iştahını artırdığını söyledi. Brexit görüşmelerinde, taraflardan gelen olumlu açıklamaların da altının ons fiyatı üzerinde görece aşağı yönlü baskı oluşturduğunu kaydeden analistler, konuya ilişkin haber akışının yatırımcıların gündeminde olacağını ifade etti.

Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin dolar kuru üzerinden altının gram fiyatında belirleyici olacağını aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.475 doların destek, 1.500 dolar seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini, gram altında ise 287 liranın direnç olarak öne çıktığını söyledi. Kaynak : AA

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