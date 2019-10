HİLAL UŞTUK - İstanbul Devlet Tiyatrosu (İDT) Müdürü Kubilay Karslıoğlu, tiyatronun bir toplum için gerekliliğine ilişkin, "Tiyatro iyi bir eğlenme aracıdır. Orada izlenilen tragedyada da komedide de insan eğlenir. Farklı kültürleri tanımak, kendi kültüründen yazarları tanımak anlamında da çok etkilidir." dedi.



Yeni sezonla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Karslıoğlu, İstanbul Devlet Tiyatrosunun yeni sahnelerle sezona başladığını belirterek, Mecidiyeköy Büyük Sahne (eski Artı Sahne) ve Mecidiyeköy Stüdyo Sahne, Garibaldi Sahneleri ile Zeytinburnu Sahnesi'nde sezon boyunca eski oyunların yanı sıra yeni oyunların da seyirciyle buluşacağını söyledi.



Karslıoğlu, geçen yıldan devam eden oyunların yanında Jennifer Haley'in yazdığı, Metin Belgin yönettiği "Kaçış 3: Kıyamete Çağrı" oyununun prömiyer yaptığını ifade etti.



İstiklal Caddesi üzerinde açılan Garibaldi Sahnesi’nde 17 Ekim'de ilk gösterimini yapacak olan ve Sait Faik'in öykülerinden derlenen "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye" adlı oyunun Ozan Uçar yönetiminde sahneleneceğini belirten Karslıoğlu, şu bilgileri verdi:



"(Garibaldi Sahnesi) Burada Stüdyo Sahne'de ise Oktay Korunan arkadaşımızın yazıp yönettiği 'İyi Şanslar' oyunumuz var. Bu yıl çocuk oyunlarına da ağırlık vermek istiyoruz. Biraz ihmal edilmiş bir şey galiba İstanbul'da. Biz bu yıl yaklaşık 4 yeni çocuk oyunuyla da sezonu açmayı düşünüyoruz. Bunlar içerisinde 'Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adamlar' çok ilginç bir oyun. Sonra Faik Ertener'in yazıp yönettiği 'Siz Ne Dersiniz' adlı bir çocuk oyunumuz var. Ahmet Ümit'in 'Masal Masal İçinde' adlı öyküsünden oyunlaştırılmış bir eser daha var. Geçen yıldan kalan diğer oyunlar da devam edecek. Yeni olarak yepyeni bir İDT ile karşı karşıya kalacağız hem oyunlar hem sahneler anlamında."



- "Çalıkuşu" yeni sezonda sahnelenecek



Kubilay Karslıoğlu, Devlet Tiyatrosu'nun genel politikası kapsamında yüzde 40 yabancı, yüzde 60 yerli oyun sahnelediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:



"Biz bu kotayı sürdürmeye kararlıyız. Geçen sene de aynı şekilde devam etti. Bizim geçen seneden kalan yaklaşık 25 oyunumuz var. Biz bu oyunların üzerine ilk etapta birinci tur olarak 4 yeni oyun ekliyoruz ama onların ardından Jennifer Haley'in, Oktay Korunan'ın oyunu, ardından Reşat Nuri Güntekin'in 'Çalıkuşu' gelecek mesela ve çocuk oyunları. 26 oyuna yaklaşık 12 oyun daha eklenecek. Yani 38 oyun olacak ama bu 38 oyun çok görünmesin. Çünkü bizim artık İstanbul'da 11 sahnemiz var. Belki hepsinde sürekli perde açamıyoruz ama yeni sahnemiz Zeytinburnu'nda ayda 3 hafta perde açacağız. Bunun yanında Küçükçekmece, Kozyatağı Kültür Merkezi ve Beylikdüzü sahneleri devam ediyor. Bütün bunlarla birlikte yaklaşık 11 sahnemiz var yani. Buralarda 35, 36 oyun devam edecek."



Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İstanbul çapında bir hedef konulduğunu söyleyen Karslıoğlu, "Bizim bu yıl hedefimiz seyirciyi yüzde elli arttırmak. Bu yeni salonlarla da yüzde 50 artış olacaktır. Doluluk oranı konusunda bir problem yaşamıyoruz işin doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü yüzde 98 gibi dolululuk oranlarıyla oyunlarımızı oynuyoruz. Bizim İstanbul içerisinde daha çok seyirciye ulaşmak gibi bir hedefimiz var ve bu 11 sahneyle hedefe ulaşacağız." ifadelerini kullandı.



- "İngilizce Shakespeare oyununu oynamak üzere çalışacağız"



Karslıoğlu, tiyatronun bir eğlence aracı olduğunu söyleyerek, "Tiyatro iyi bir eğlenme aracıdır. Orada izlenilen tragedyada da komedide de insan eğlenir. Farklı kültürleri tanımak, kendi kültüründen yazarları tanımak anlamında da çok etkilidir. Bir roman okuyamayabilirsiniz belki ama iki saat içinde yerli bir yazarın yazdığı oyundan edebi bir haz alabilirsiniz. Bu da çok önemli. Benim en önem verdiğim konulardan biri dil. Dil konusunda biraz titizim ben. Giderek katır kutur bir dil olma yolunda çok fazla uğraş gösteriliyor. Bizim dilimiz çok güzel bir dil. Bu dili doğru gösterecek en önemli yerlerden biri Devlet Tiyatroları. Biz insanlara dilimizi, Türkçe'yi iyi kullanmayı öğretiyoruz. Gelip gerçekten o sokak ağzından kurtulup, doğru bir Türkçe ile oyun seyrediyorlar." dedi.



- "Dünya çapında oyuncularımız var"



İDT Müdürü Karslıoğlu, Türk oyuncuların dünya sahnelerinde yer alma şansına ilişkin de değerlendirmede bulunarak, şöyle konuştu:



"Alınan eğitim dünyanın her yerinde aynıdır. Oyunculuk eğitimleri bellidir. Yetenek anlamında bir şey konuşuluyorsa eğer, bizim oyuncularımızın, yani Türkiye'deki oyuncuların çok daha yetenekli olduklarına inanıyorum. Mesela kendi oyuncularımızdan bahsedelim. Bülent Emin Yarar, Avrupa'da, ABD'de olsaydı herhalde Dustin Hoffman ayarında bir oyuncu olabilirdi. Öyle oyuncularımız var. Yurt dışından gelenler de bu anlamda çok şaşırıyor. İşin açıkçası ben yurt dışında biraz fazla turne yapmış bir devlet tiyatrosu oyuncusuyum. Almanya'da mesela bir gün Bochum'da oynadığımızda, Schauspielhaus Genel Sanat Yönetmeni Alman seyircinin bizi 8 dakika ayakta alkışladığını görünce, 'Ben hayatımda ilk kez böyle bir şey görüyorum. Alman seyircisi, imkanı yok bir oyunu 8 dakika ayakta alkışlamaz. Siz çok yetenekli oyuncularsınız.' dedi. Bizim sahnede yaptığımız işler anlamında onlardan hiç eksik kalır yanımız yok."



İyi derecede İngilizce bilen oyuncularla yeni bir proje başlayacağını sözlerine ekleyen Karslıoğlu, "Onlarla da bir proje yapmak üzerine bir öneri geldi bize. Bu öneri de Kıbrıs Devlet Tiyatroları ve İstanbul Devlet Tiyatroları, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve hatta başka bölgelerden de arkadaşlarımızı alarak, bir Shakespeare oyununu İngilizce oynamak ve bu oyunu da festivallere götürmek gibi bir muradımız var. Böyle güzel bir hayalin, işin peşindeyiz. Büyük ihtimalle bunu çok yakında projelendirip, distribüsyonunu yapıp, provalara başlayacağız. Provaların bir kısmı belki Kıbrıs'ta, bir kısmı İstanbul'da olacak. Yazın da bu oyunu büyük festivallerde sahnelemek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



- "Othello'yu Kıbrıs'ta İngilizce oynamayı düşünüyoruz"



Karslıoğlu, geçen yıl yapılan "Bir Nefes Dede Korkut" projesine değinerek, "Dede Korkut'un 3 hikayesini bir araya getirip, özel danslar ve müzik eşliğinde bunların anlatımıyla ilgili bir projemiz var. Bu çok iyi bir proje ve özellikle Türki cumhuriyetlerden çok ilgi gördü. Kazakistan, Tataristan ve Türkmenistan'a gitti. Güney Amerika ülkelerinden de 'Gelin oyunlarınızı burada sergileyin.' diye bir teklif geldi. Bu da çok özel ve önemli bir proje. Bizim kendi hikayelerimizi çok farklı bir dilde anlatıp, hatta biraz Batı normlarını da işin içine katıp yaptığımız bir proje. Bu tür festivallere yollamaktan kendi İstanbul seyircimize izletemedik. Bu projeyi de çoğaltmayı düşünüyoruz. 'Shakespeare'i eklemeyi ve Othello'yu yapmayı düşünüyoruz. Shakespeare'in oyunu Othello Kıbrıs'ta geçer. KKTC Devlet Tiyatrosu ile birlikte İngilizce yapmayı düşünüyoruz." açıklamasını yaptı.



- Yeni sezonda yeni oyunlar



Pazar günleri Garibaldi Sahnesi’nde 20 Ekim'den itibaren pazar günleri saat 15.00'te "Pazar Okumaları" etkinliği yapılacak.



Hakan Çimenser'in yönettiği “Uçmak - Hezarfen Ahmed Çelebi" oyunu dünya prömiyeri yapacak.



Elif Erdal’ın yönettiği çocuk oyunu “Turta Girmemiş Orman" Ekim ayında pazar günleri 4 yaş üzeri izleyicilerle buluşuyor.



Zafer Algöz’ün yönettiği Çehov'un kısa oyunları "TütününZararları-Bir Evlenme Teklifi-Ayı" oyunu, Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı, Necip Fazıl Kısakürek'in yazıp, Özer Tunca'nınyönettiği "Reis Bey" Gökçe Kurt'un yönettiği "Bir Nefes Dede Korkut", Metin Belgin'in yönettiği Jennifer Haley'inyazdığı "Kaçış 3: Kıyamete Çağrı", Dürrenmatt'ın yazdığı Can Gürzap'ın yönettiği "Yaşlı BayanınZiyareti", Sevim Burak'ın yazdığı, İskender Altın'ınsahneye koyduğu "Sahibinin Sesi", Memet Baydur'unyazdığı Serap Eyüboğlu’nun yönettiği "Düdüklüde Kıymalı Bamya", Olexander Viter’in yazdığı Atilla Şendil'in yönettiği "İstasyon" ve yine Atilla Şendil'in yönetip Bülent Usta'nın kaleme aldığı "ay Z", izleyiciyle buluşacak eserler arasında yer alıyor.



Berkun Oya'nın yazdığı KubilayKarslıoğlu'nun yönettiği "Bayrak", Shakespeare'in "Hırçın Kız", Haldun Dormen'inyönettiği "Karmakarışık", Saydam Yeniay'ın yönettiği "Kosovalı Peer Gynt", Laçin Ceylan'ınyönettiği "Bir Peri Masalı Radyum Kızları", ve "Çalıkuşu" ile 28 yıldır Metin Belgin'in oynadığı Patrick Süskind imzalı "Kontrabas" oyunu yeni sezonda izleyiciyle buluşacak. Kaynak : AA

