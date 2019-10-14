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Fransızları çıldırtan görüntü!

A Milli Takımımızın, Fransa'da oynayacağı maç öncesi antrenman yapan Fransız futbolcuları Türk taraftarlar tarafından ıslıklandı. Fransız taraftarların, Türk taraftarların sesini bastıramaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Siyaset / 14 Ekim 2019 Pazartesi 21:48
Fransızları çıldırtan görüntü!
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A Milli Takımımızın oyuncularının Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı asker selamı vermesine tepki gösteren Fransız sosyal medya kullanıcıları, iki ülke arasında oynanacak maçın iptal olması için kampanya başlatmıştı.

13 Ekim'de sosyal medya ağı Twitter'da başlatılan #AnnulationMatchFranceTurquie (Fransa-Türkiye maçı iptal edilsin) etiketi kısa sürede ülke gündeminde ilk sıraya yükselmişti.

Bazı Twitter kullanıcıları 'Müttefikimiz Kürtlerin öldürüldüğü operasyonu asker selamı ile destekleyen futbolcuları sahamızda ağırlamak istemiyoruz' derken, bazı Fransızlar iki ülke arasındaki diplomatik gerilimin güvenlik sorunlarına yol açacağını savunmuştu.

Stade de France'de bulunan binlerce taraftarlarımız, maç öncesi verdikleri asker selamıyla oyuncularımızı yalnız bırakmadı.



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