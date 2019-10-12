Resulayn'da ABD zırhlısı bulundu!

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında yer alan Resulayn, bugün YPG'li teröristlerden kurtarıldı.



Suriye'nin kuzeyindeki ilçe merkezinden gelen ilk görüntülerde, iki araç dikkat çekiyor.



ABD zırhlısı Humvee ağaçların altına gizlenmiş halde bulundu. Bir diğer zırhlı araç ise, yol kenarındaydı.



Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekâtı'nı 9 Ekim tarihinde başlattı.