USD (Alış - Satış) : 5,84 - 5,85 EURO (Alış - Satış) : 6,44 - 6,45

Babaya son bakış

Suriye’nin Kamışlı kentinden Mardin’in Nusaybin ilçesine teröristlerce atılan havan ve roketlerin isabet ettiği Yenituran Mahallesi Hamam Sokakta şehit olan Mehmet Şirin Demir ve 7 sivil şehit toprağa verildi.

Güncel / 12 Ekim 2019 Cumartesi 09:49
Babaya son bakış
Video için tıklayın
Foto Galeri için tıklayın

Dün akşam saatlerinde, Nusaybin'de terör örgütü YPG,PKK işgali altındaki Kamışlı'dan sivilleri hedef alarak atılan havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu 8 kişi şehit olmuş, 35 kişi de yaralanmıştı. Hain saldırıda hayatını kaybeden 8 sivil şehit sabah saatlerinde Nusaybin Devlet Hastanesi morgundan alınarak Molla Ahmet Camisine getirildi.

TRT Kurdi çalışanı Gülay Demir'in manavlık yapan babası Mehmet Şirin Demir (50) cenazesi kılınan namaz sonrası Hacılar Mezarlığına defnedildi.

Defin esnasında TRT Kurdi çalışanı Gülay Demir, “İnşallah şehit oldun babam, hakkını helal et babam, doyamadım sana baba” ağıtları yaktı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.
Tel Abyad teröristlerden kurtarıldı Tel Abyad teröristlerden kurtarıldı YPG/PKK, DEAŞ'lıların kaçması için kampta yangın çıkardı YPG/PKK, DEAŞ'lıların kaçması için kampta yangın çıkardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması Tel Abyad'ın batısı teröristlerden kurtarıldı Tel Abyad'ın batısı teröristlerden kurtarıldı Barış Pınarı Harekatı'nda 42 köy teröristlerden kurtarıldı Barış Pınarı Harekatı'nda 42 köy teröristlerden kurtarıldı Örgütten kaçan 24 terörist teslim oldu Örgütten kaçan 24 terörist teslim oldu Suruç'ta sivillere yönelik saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti Suruç'ta sivillere yönelik saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti Bakan Soylu: Dünya bize cevap versin! Sivilleri vuran kimmiş? Bakan Soylu: Dünya bize cevap versin! Sivilleri vuran kimmiş? Barış Pınarı Harekatından üzücü haber! Doğum gününde şehit oldu Barış Pınarı Harekatından üzücü haber! Doğum gününde şehit oldu Tel Abyad ve Rasulayn'da 5 köy terörden arındırıldı Tel Abyad ve Rasulayn'da 5 köy terörden arındırıldı Tel Abyad'da YPG/PKK'lılar silahlarını bırakarak kaçtı Tel Abyad'da YPG/PKK'lılar silahlarını bırakarak kaçtı Erdoğan'dan AB'ye: Kapıları açarız Erdoğan'dan AB'ye: Kapıları açarız Milli Savunma Bakanı Akar: Mehmetçik'in morali çok yüksek Milli Savunma Bakanı Akar: Mehmetçik'in morali çok yüksek Türk savaş uçakları terör örgütlerini imha etti Türk savaş uçakları terör örgütlerini imha etti Barış Pınarı Harekatı koordinasyon toplantısı yapıldı Barış Pınarı Harekatı koordinasyon toplantısı yapıldı NATO'dan açıklama: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var NATO'dan açıklama: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var Erdoğan'ın harekat emrini verdiği anın görselleri paylaşıldı Erdoğan'ın harekat emrini verdiği anın görselleri paylaşıldı Barış Pınarı Harekatı'ndan ilk görüntüler... Barış Pınarı Harekatı'ndan ilk görüntüler... ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama Pentagon: Askerlerimizi çektik Pentagon: Askerlerimizi çektik Askeri birlikler Suriye'deki üs bölgelerine hareket etti Askeri birlikler Suriye'deki üs bölgelerine hareket etti Trump: Erdoğan'la iyi ilişkilerimiz var Trump: Erdoğan'la iyi ilişkilerimiz var ABD'den bir yeni açıklama daha! ABD'den bir yeni açıklama daha! Trump'tan operasyon tehdidi! Trump'tan operasyon tehdidi! Suriye ve Irak tezkeresi TBMM'de Suriye ve Irak tezkeresi TBMM'de ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması Trump: Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi Trump: Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi

ŞehitDevlet HastanesiSivil ŞehitTerör ÖrgütüHelal


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD BİR ADIM ATMAK ZORUNDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı