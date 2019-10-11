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İngiltere'de bıçaklı saldırı

Manchester kentindeki bir alışveriş merkezine giren saldırgan, en az dört kişiyi yaraladı. Polis saldırganı şok tabancasıyla yakaladı.

Dünya / 11 Ekim 2019 Cuma 15:15
İngiltere'de bıçaklı saldırı

İngiltere'nin kuzeyindeki Manchester'da bugün bir bıçaklı saldırı gerçekleşti.

Arndale Centre isimli alışveriş merkezine sabah saatlerinde giren saldırgan, bıçakla etraftaki insanları hedef aldı.

Yerel medya en az dört kişinin yaralandığını ve Arndale Centre'ın boşaltıldığını bildiriyor.

Saldırganın polis tarafından şok tabancası kullanılarak yakalanma görüntüleri de sosyal medyada yayınlandı.

Sosyal medyada yayınlanan başka görüntülerde, saldırı sırasında insanların panikle kaçıştığı anlar yer aldı.

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