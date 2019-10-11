Azez'de 2 asker şehit

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri üsse saldırı düzenlendi.



PKK/PYD'li teröristlerin havan saldırısında 5 asker yaralandı. Yaralı askerler Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen ve Uzman Onbaşı Yunus Mermer kurtarılamayarak şehit oldu.



Abdülhamit Bilgen 30 yaşındaydı, doğum gününde şehit olduğu öğrenildi. Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki baba evine acı haber verildi.



Konyalı Uzman Onbaşı Yunus Mermer 1 yıllık askerdi. 25 yaşındaki şehit düğün hazırlığı yapıyordu. Ailesine acı haber sağlık ekipleri eşliğinde verildi.