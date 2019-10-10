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Komandolar Suriye'ye böyle girdi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Doğu Fırat’ta hava harekatı ve topçu atışlarıyla başlattığı Barış Pınarı harekatı kapsamında kara birlikleri de dün gece Suriye’ye giriş yaptı. Komandoların sınır duvarının kaldırılmasıyla Suriye’ye geçtiği anların görüntülerine İhlas Haber Ajansı ulaştı.

Güncel / 10 Ekim 2019 Perşembe 10:38
Komandolar Suriye'ye böyle girdi
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Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın Doğusu'nda terör koridorunu ortadan kaldırmak ve bölgeye barış getirmek amacıyla başlatılan harekatta 181 hedef yerle bir edildi. 


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla dün saat 16.00'da başlatılan hava harekatı ve topçu atışlarıyla belirlenen hedefler imha edildi.

Telabyad ve Resulayn'daki hedeflerin imha edilmesinin ardından gece 21.00 sıralarında Türk askeri Doğu Fırat'a giriş yaptı.









Şanlıurfa'da konuşlu komandolar, bölgeye sevk edilen askeri çekicinin sınır duvarlarını kaldırmasıyla kara operasyonuna start verdiler.

Bölgeye ilk giren komandoların Tunceli ve Kayseri'den gelen özel birlikler olduğu öğrenildi.
Kaynak : İHA
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