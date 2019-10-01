SAMDOB 'Piri Reis' balesini sahneleyecek

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 2019 Türk Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında Japonya'nın başkenti Tokyo'da SAMDOB sanatçıları tarafından sahnelenen 'Piri Reis' balesi, 2019-2020 sanat sezonunun ilk bale eseri olacak.



Osmanlı'nın yetiştirdiği önemli değerlerden, denizlerin piri Muhyiddin Piri Bey'in hayatını görsel şölenle anlatan eserin dünya prömiyeri 2014 yılında İçel Devlet Opera ve Balesinde yapılmıştı.



Eserin müzikleri Can Atilla'ya, koreografi ve librettosu Armağan Davran ile Volkan Ersoy'a ait.



İki perdeden oluşan eser, 3 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.



Piri Reis



Gelibolu'da doğan Muhyiddin Piri, amcası Kemal Reis'in yanında dünyayı gezdi ve ilerleyen dönemlerde üstün denizcilik yetenekleriyle etkilediği paşalar sayesinde Osmanlı donanmasında yer aldı.



15. yüzyılda yaşayan ünlü denizci, Amerika'yı da gösteren dünya haritaları ve 'Kitab-ı Bahriye' adlı denizcilik kitabıyla ölümsüzleşti.



Çizdiği haritalarda ve yazdığı kitaplarda, gittiği yerleri haritalandırmanın dışında kültürel yapısından da bahseden ünlü denizci, dönemin kültürel coğrafyasına ışık tuttu.



Kaynak : AA

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