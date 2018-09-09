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Yunanistan 2 Türk askerini gözaltına aldı

TSK, Yunanistan'ın sınırı geçtikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 Türk askerinin Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu.

Dünya / 09 Eylül 2018 Pazar 18:59
Yunanistan 2 Türk askerini gözaltına aldı

Yunanistan iki Türk askerini sınırı geçtikleri gerekçesiyle gözaltına aldı. Gözaltı gerekçesi olarak, sınırda devriye görevini yerine getiren 5 askerden ikisinin sınırı geçmesi gösterildi.

Yunanistan Savunma Bakanlığı da olayı doğruladı.

ASKERLER İADE EDİLDİ

TSK tarafından da konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada askerlerin saat 11.00 sıralarında gözaltına alındığı ve18.30sıralarında iade edildiği kaydedildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Türkiye-Yunanistan hudut birliğimizde görevli iki askerimiz, kaçak göçmenleri takip ve engelleme görevi icra ederken yanlışlıkla hududun karşı tarafına geçmeleri üzerine Yunan devriyeleri tarafından saat 11.00 sularında alıkonulmuştur. Meydana gelen bu olayda alıkonulan personelimiz, Yunan makamları ile yapılan görüşme sonucunda saat 18.30 sularında iade edilmiştir" denildi.

TskYunanistan


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