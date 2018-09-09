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Yağma suçundan aranan kadın yakalandı

Adana polisi "nitelikli yağma" suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan kadını kovalama sonrası yakaladı.

3. Sayfa / 09 Eylül 2018 Pazar 09:53
Yağma suçundan aranan kadın yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Çukurova ilçesi, Toros Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yıllar önce yağma olayına karışan Melek M.'ye (31) 10 yıl hapis cezası verildi.

Tutuksuz yargılandığı için dışarıda olan Melek M.'nin kararı onanınca hakkında arama kararı çıkarıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri kadını bulmak için çalışma başlattı. Polis kısa sürede kadının Toros Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Polis adrese baskın düzenledi.

Bu sırada polisin geldiğini fark eden Melek M. kaçmak istedi. Polis kısa süren kovalama sonrası kadını yakaladı. Kadın emniyete getirildikten sonra işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra cezaevine götürüldü. Kaynak : İHA

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