ABD Suriye'yi vurdu

Rusya'nın Suriye'deki Ateşkes İzleme Merkezi Başkanı Korgeneral Vladimir Savçenko, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet F-15 uçağının dün Suriye'nin Deyrizor bölgesini kullanımı yasak olan fosfor mühimmatlarıyla vurduğunu açıkladı.



Savçenko, “Deyrizor eyaletinde 8 Eylül günü Amerikan Hava Kuvvetlerine ait iki F-15 uçağıyla Hajin yerleşimine yanıcı fosfor mühimmatları kullanılarak saldırı düzenlendi” diye konuştu.



KULLANIMI YASAK



Saldırı sonucunda büyük yangınların görüldüğüne dikkat çeken Savçenko, “Ölü ve yaralı hakkındaki bilgiler netleştiriliyor” ifadelerini kullandı.



Korgeneral Savçenko, beyaz fosforun kullanıldığı silahların kullanımının, 1949 Cenevre Sözleşmeleri'ne ilişkin ek protokolle yasaklanmış olduğunu hatırlattı.