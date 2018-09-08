Çocuğu çikolatayla kandırırken linç edilecekti

Olay, İzmir'in Çeşme ilçesi Ilıca Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında yaşandı. Bir çiçekçinin 11 yaşındaki çocuğu, elini kesince yara bandı almak için yakındaki eczaneye gitti. İddiaya göre, yara bandını aldıktan sonra eczaneden çıkan çocuğun yanına yaklaşan ve elini omuzuna atan 39 yaşındaki V.İ., çocuğu 'bakkaldan çikolata alacağım' diye kandırmaya çalışırken, olayı gören eczane çalışanları dışarıya çıkarak V.İ.'yi sapık olduğu iddiasıyla linç etmek istedi. Çocuğun babasına haber veren eczane çalışanları, çocuğu çikolatayla kandırmaya çalışan zanlıyı sıkıca tutarken, çocuğun babası da koşarak olay yerine geldi.







Çocuğun babası, eczane çalışanları ve esnaflar, zanlıya sert hareketlerle neden çocuğu çikolata ile kandırmaya çalıştığını sorarken, zanlı suçlamaları inkar etti. Kamera kayıtlarının olduğunu söyleyen vatandaşlar zanlıya vurmaya kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı linç edilmekten son anda kurtardı.







Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı. Zanlının emniyetteki sorgusu devam ediyor.





Kaynak : İHA