CHP'de istifa depremi! Ateş püskürdüler

Erdoğan, genel seçimlerden sonra aday belirleme sürecinde ve yönteminde örgütlerin görüşlerinin dikkate alınmaması, seçim sürecinin genel merkez yöneticileri tarafından doğru yönetilmemesi nedeniyle örgütün yapısının bozulduğunu ileri sürdü.



CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Savaş Erdoğan ve il yönetim kurulu üyeleri dün akşam saatlerinde partilerinin il başkanlığı binasında bir araya geldi. Toplantının ardından yazılı bir açıklama yapan İl Başkanı Erdoğan, istifa ettiklerini duyurdu. Genel seçimlerden sonra aday belirleme sürecinde ve yönteminde örgütlerin görüşlerinin dikkate alınmaması, seçim sürecinin genel merkez yöneticileri tarafından doğru yönetilmemesi nedeniyle örgütün yapısının bozulduğunu ileri süren Erdoğan, 'Olağanüstü kurultayla partimizin bir an önce yenilenmeye, yeni ve sağlıklı bir örgütlenme modeline ihtiyaç olduğu yönündeki düşüncemizle Türkiye genelinde ilk açıklamayı yaparak 'Çoban ateşi' yakmak istemiştik. Bunda da başarılı olduğumuza inanıyoruz. Ancak imza toplanması süreci ve sonrası yaşananlar ve genel merkezimizin takındığı tutum, partimizi yıpratmaktan öteye gitmemiştir. Ortaya çıkan tablo ne bizleri, ne üyelerimizi, ne de bu partiye gönül veren yoldaşlarımızı memnun etmemiştir. Genel merkezin çağrısıyla, demokrasi gereği diğer cumhurbaşkanı adaylarının bile seçime katılabilmeleri için imza veren bizler, genel merkezimiz tarafından olağanüstü kurultayı toplamamak adına 5- 10 imzanın bahane edildiğini gördük. Oysa partinin içerisinde yaşanan sorunlar açık ve ortadaydı' dedi.





