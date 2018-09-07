Trump'ın Beyaz Saray'daki aşkı

Skandalların adamı ABD Başkanı Donald Trump hakkında yeni iddia ortaya atıldı.



Eşi Melania Trump ile sürekli sıkıntı yaşan Başkan Trump'ın Beyaz Saray'da başka bir aşkı olduğu yazılmaya başlandı.



BÜYÜSÜNDEN KURTULAMADIĞI KADIN



Habertürk Yazarı Serdar Turgut, Trump'ın büyüsünden kurtulamadığı kadının Hope Hicks olduğunu yazdı.



BEYAZ SARAY'A GETİRDİ



Beyaz Saray'a Hicks'i iletişim direktörü olarak atandığını yazan Turgut, ABD'de konuşulan iddiaları şöyle yazdı;



Trump bu kadını Beyaz Saray'ın iletişim direktörü olarak atadı.



Bu iş için sadece seksilik yetmeyeceğine göre Trump onda bir cevher görmüş olmalı.



Kadın Beyaz Saray'a girince bazı tuhaflıklar yaşanmaya başlandı. Bir defa Hope Hicks özel kalem müdürü John Kelly'den izin bile almadan başkanın odasna girip çıkmaya başladı. Diğer herkes Kelly'den izin almak zorundayken sadece o elini kolunu sallayarak odaya giriyordu.



Bunun dışında ona verilen oda Oval Ofis'e, yani Trump'a en yakın olanıydı.







O İLİŞKİ TRUMP'I YIKTI



O günlerde Beyaz Saray'daki bir personelin karısına karşı şiddet uyguladığı iddiaları vardı.



Özel kalem müdür olayı souşturmaya başladı. Soruşturmada karısına şidet uygulamış adamın Hope Hicks ile de ilşkisi olduğu ortaya çıktı.



John Kelly bunu başkan Trump'a söylemek zorunda kaldı.



Trump'ın bu haberi öğrenince çok üzüldüğü konuşuldu Washington'da.



Özel kalem müdürü Kelly hem erkek personeli hem de Hope Hicks'in işten çıkrılmasını tavsiye etti.

Başkan Trump karısına şiddet uygulayan adamı çıkarın dedi ama Hope Hicks'i işte tutmak istedi.



John Kelly de bunu yapmaya çalıştı ama iş dedkodu olarak yayılınca, Trump özel duygular beslediği kadını işten çıkarmak zoruna kaldı.



Yazının tamamı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel