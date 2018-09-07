Rusya’dan son dakika S-400 açıklaması

Rusya’dan Türkiye’ye gönderilecek olan S-400’ler ile ilgili flaş bir açıklama geldi. S-400 füze savunma komplekslerinin Türkiye’ye 2019 yılının ortasında gönderileceği açıklandı.
Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, S-400 füze savunma komplekslerinin Türkiye’ye 2019 yılının ortasında gönderileceğini açıkladı.
Şugayev İzvestiya gazetesine yaptığı açıklamada, Kontratın gerçekleştirilmesi, planlanan grafiğe göre ilerliyor. Sevkiyat 2019 yılının ortasında gerçekleşecek dedi.