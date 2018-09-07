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Rusya’dan son dakika S-400 açıklaması

Rusya’dan Türkiye’ye gönderilecek olan S-400’ler ile ilgili flaş bir açıklama geldi. S-400 füze savunma komplekslerinin Türkiye’ye 2019 yılının ortasında gönderileceği açıklandı.

Dünya / 07 Eylül 2018 Cuma 14:02
Rusya’dan son dakika S-400 açıklaması

Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, S-400 füze savunma komplekslerinin Türkiye’ye 2019 yılının ortasında gönderileceğini açıkladı.

Şugayev İzvestiya gazetesine yaptığı açıklamada, Kontratın gerçekleştirilmesi, planlanan grafiğe göre ilerliyor. Sevkiyat 2019 yılının ortasında gerçekleşecek dedi.

Rusya


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