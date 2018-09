Obama Suskunluğunu Bozdu

Illinois Üniversitesinde yaptığı “Demokrasimizin Durumu” programında konuşan ABD eski başkanı Barack Obama, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra geçirdiği sessiz dönem için “8 yıllık Beyaz Saray dönemden sonra eğer evliliğimizin devam etmesini istiyorsam biraz Michelle'e zaman ayırmalıydım” demesi gülüşmelere neden oldu. Obama ayrıca bir ABD geleneği olarak eski başkanların sessizce politik sahneden çekildiğini ve kendisinin de bunu yapmak istediğini söyledi.



Ancak geri dönmek zorunda kaldığını belirten Obama, “Bugün buradayım çünkü bu dönem tarihimizdeki en önemli dönemlerden biri. Her ABD vatandaşı kim olduğumuzu ve ne için durduğumuzu belirlemeli” dedi.



Risklerin çok yüksek olduğunu ifade eden Obama, “Kenarda duranlar için sonuçlar çok kötü olacaktır” dedi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına temelden karşı olduğunu bilinen Obama, ABD'de demokrasine karşı olan korkunun Trump ile başlamadığını ifade ederek, “O bir semptom, sebep değil. Politikacıların yıllardır oluşturdukları küskünlüğün, geçmişte kalan öfkenin vee korkunun bir göstergesi” dedi.



Obama ayrıca Amerika'nın ideallere her yaklaştığında değişimden korkan veya ülkenin ayrışmasından fayda sağlayan kişiler tarafından sekteye uğratılmaya çalıştığını anlatarak “Gelecek dönemde bunlardan biri” diye konuştu.



'Trump'ın yaptıkları normal değil'



Trump'ın yönetimi sırasında yaşananları anormal olarak nitelendiren Obama, en son ABD'de ismi açıklamayan bir beyaz Saray çalışanın Trump'ı durdurmaya çalıştıklarını ifade eden yazıya da değinerek, “Bu normal değil. Bu olması gereken kontrol mekanizması değil” diyerek sıra dışı zamanların yaşandığını belirtti.



“Ama iyi haberlerim var” diyen Obama, iki ay içerisinde seçimlerin olduğunu hatırlattı. Kötü politikaları durdurmanın tek bir yolu olduğunu söylen Obama, “O da sizsiniz. Siz ve oylarınız” dedi.



İnsanların farklı görüşleri olduğunu bunun normal olduğunu söyleyerek kendisinin bir Demokrat olduğunu söyledi.



Obama seçimlere yaklaşırken Cumhuriyetçilerin ekonomik başarı olarak sunduğu işsizlik rakamlarının, 2015 ve 2016 yılında aynı olduğunu ve kendisinin döneminde yapılanların Trump'a rağmen bu sonuçları ortaya koyduğunu belirtti.



Trump'ın bir kabadayı gibi davrandığını söyleyerek Amerikalıları karşı çıkmaya çağıran Obama Trump'ın FBI ve Adalet bakanlığına sürekli saldırdığına değinerek, “Biz Amerikalılar kabadayılara karşı dururuz. Onları izlemeyiz” dedi.



Tüm Amerikalıları “Amerika için en iyi olanı düşünerek” oy kullanmaya çağıran eski Başkan Obama “oturup bir kurtarıcı bekleyemezsiniz. Mükemmel bir adayınız yok diye kenarda duramazsınız. Bu bir rock konseri değil. Bir peygambere ihtiyacımız yok. Tüm ihtiyacımız dürüst, çok çalışan, Amerika'yı düşünen kişiler. Demokrasimiz için en büyük tehdit Umursamazlık” dedi.



Her yeni nesil Amerikalının Amerika'yı bir adım ileri taşıdığını söyleyen Obama, bunu oturup bir şeyler olmasını bekleyerek yapmadıklarını dile getirdi.



Obama konuşmasını “Değişim gerçekleşir, ümit gerçekleşir. Adillik, adalet, eşitlik ve fırsatlar bizim neslimizin mirası olabilir” diyerek tamamladı. Kaynak : İHA