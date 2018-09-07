ABD'den Suriye açıklaması

Amerikan Washington Post gazetesi haberini Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan yetkililere dayandırdı.



SURİYE'DEN ÇEKİLMEK İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI



ABD Başkanı Donald Trump beş ay önce Suriye'den çekilmek istediğini açıklamıştı.



Yeni stratejide Amerikan askeri belirsiz süreyle Suriye'de kalmaya devam edecek.



YENİ HEDEFLER VAR



Amerikan yönetimi, Suriye politikasında önüne yeni hedefler koydu. İran askerlerinin Suriye'den tamamen çekilmesi talep ediliyor.



Yeni stratejiye göre İran askerleri çekilene ve ülkede istikrarlı ve tüm tarafların kabul edeceği bir hükümet kurulana kadar Amerikan askerlerinin bu ülkede kalması planlanıyor.