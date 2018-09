Yeni Samsung Galaxy Watch Türkiye'de

Yeni Samsung Galaxy Watch, 17 Eylül'e kadar geçerli kampanya kapsamında Kablosuz Şarj Cihazı ve ilave kayış hediyesi ile satışa çıktı.



Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics, ağustos ayı içerisinde tanıttığı yeni Samsung Galaxy Watch akıllı saatlerini Türkiye'de satışa sundu.



Galaxy Watch, Samsung’un Galaxy ekosisteminin en gelişmiş özelliklerini, uzun pil ömrü,sağlıkla ilgili fonksiyonlar ve kişiselleştirilmiş tasarımla birleştiriyor. Galaxy Watch, stres ve uyku izleme fonksiyonlarının yanı sıra "Gümüş", "Gece Siyahı" ve "Pembe Altın" renk seçenekleri; arayüz ve kayışlarda da kişiselleştirilebilir tasarım ve renkleri ile zengin bir görsel çeşitlilik sunuyor.



- Stres yönetimi takibi bulunuyor



Kullanıcının kendini iyi hissetmesini sağlamak için geliştirilen Galaxy Watch'ta bir yenilik olarak stres yönetimi takibi bulunuyor. Cihaz, yaşanan bir yüksek stres düzeyini otomatik olarak tespit ettiğinde, kullanıcının rahatlaması için nefes egzersizleri öneriyor.



Geliştirilen uyku takibi fonksiyonu ise REM hareketleri dahil tüm uyku kademelerini takip ediyor. Böylece kullanıcıların uyku alışkanlıklarını düzenlemelerine ve dinlenerek güne başlamalarına yardımcı oluyor.



Galaxy Watch kullanıcılara, fitness da dahil olmak üzere sağlıklı yaşamın diğer alanlarında da yardımcı oluyor. Yeni eklenen 21 kapalı ortam egzersizi ile birlikte toplam 39 farklı antrenman çeşidi Galaxy Watch ile izlenebiliyor. Dengeli beslenmenin egzersiz kadar önemli olduğu düşünüldüğünde, Galaxy Watch ile alınan kalorinin izlenmesi ve kişiye özel uyarıların programlanması olanağı büyük bir kolaylık sağlıyor.



Galaxy Watch’un 80 saatin üzerine çıkan uzun pil ömrü her gün şarj etme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Kullanıcılar sabahları, hatırlatma notlarından, hava durumundan ve ajandalarının en güncel halinden haberdar olma gibi özelliklerden faydalanabiliyor.



- Şık ve zaman ötesi bir tasarım



Galaxy Watch; 46 mm ve 42 mm versiyonları ile kullanıcılara şık seçenekler sunuyor. Kullanıcılar bu çeşitliliğe ek olarak, farklı saat arayüzü seçenekleri ve farklı saat kayışları arasından zevklerine en uygun çeşitleri seçerek Galaxy Watch’un görünümünü kişiselleştirebiliyor. Bu kayış seçenekleri arasında yüksek kaliteli saat kayışı üreticisi Braloba ürünleri de bulunuyor.



Galaxy Watch, bir yandan markanın simgesi olan özel dairesel, döner bezeli ile Samsung akıllı saatlerden devraldığı tüm özellikleri taşırken, bir yandan da Her Zaman Açık ekranına özgü dijital görünüme ve geliştirilmiş kullanım özelliklerine de sahip.



Galaxy Watch, ilk kez analog saatlerin tik-taklarını ve saat başlarını haber veren sinyallerini de beraberinde getiriyor. Yüzeyindeki tüm ayrıntıları görünür kılan derinlik efekti ise Galaxy Watch’a geleneksel bir saat görünümü ve duygusu kazandırıyor. Galaxy Watch, Corning Gorilla Glass DX+ teknolojisi ve 5 ATM derecesine sahip su geçirmezliği ve sertifikalandırılmış askeri standartlardaki dayanıklılık kapasitesi sayesinde her türlü çevresel koşulda uzun ömürlü bir kullanım sunuyor.



- Samsung Galaxy ekosisteminin en gelişmiş özellikleri Galaxy Watch'ta



SmartThings, Samsung Health, Samsung Flow, Samsung Knox, ve Bixby’nin bir araya gelerek oluşturduğu Galaxy ekosisteminin tüm gelişmiş özelliklerini barındıran Galaxy Watch, aynı zamanda Spotify ve Under Armour gibi ortaklarından da aldığı güçle kusursuz bir deneyim sunuyor.



Smart Things desteği sayesinde Galaxy Watch ile sabahları ışıkları ya da televizyonu açmak, yatağa girmeden ısıyı ayarlamak gibi bağlantılı cihazlara ulaşım ve bunların kontrolü bir dokunuş kadar kolay hale geliyor.



Samsung, müzik ve multimedya kullanımını Galaxy Watch ile daha da kolaylaştırdı. Kullanıcılar çevrimiçi ya da çevrimdışı Spotify modunda bir akıllı telefon olmaksızın müzik dinleyebiliyor. Samsung Knox ile bilgilerinin güvenliğini sağlayabiliyorlar ve Samsung Flow ile PC ya da tabletlerini açabiliyor.



- Galaxy Watch Türkiye'de



Galaxy Watch'un 46mm’lik "Gümüş" renkli versiyonu 2 bin 199 TL tavsiye edilen perakende satış fiyatı ile; 42mm’lik "Gece Siyahı" ve "Pembe Altın" renkli versiyonları ise bin 999 TL tavsiye edilen perakende satış fiyatı ile tüketicilerin beğenisine sunuldu.



Galaxy Watch’u 17 Eylül'e kadar satın alacak kullanıcılar için özel olarak hazırlanmış kampanya kapsamında 399 TL değerindeki Galaxy Watch Uyumlu Kablosuz Şarj Cihazı ve 189 TL değerindeki ilave kayış hediye ediliyor. Kaynak : AA