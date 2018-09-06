USD (Alış - Satış) : 6,59 - 6,60 EURO (Alış - Satış) : 7,66 - 7,67

Sıcak Haber : Tek tek düşüyorlar! Gri liste teröristi yakalandı!..

Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride yer alan, 4 milyon lira ödüllü, sözde Dersim saha sorumlusu Musa Çetiner etkisiz hale getirildi.

Güncel / 06 Eylül 2018 Perşembe 12:43
Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Pülümür ilçesi Akdik köyünde 30 Temmuz'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, "kırmızı" kategoride 4 milyon lira ödülle aranan sözde Dersim saha sorumlusu "Çetin Kombat" kod adlı Musa Çetiner olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Pülümür ilçesi Akdik köyü Söğütlü Mahallesi'nde 30 Temmuz'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin DNA testi yapıldı.

Test sonucunda, teröristin "Terörden Arananlar Listesi"nde "kırmızı" kategoride yer alan, 4 milyon lira ödüllü, sözde Dersim saha sorumlusu "Çetin Kombat" kod adlı Musa Çetiner olduğu tespit edildi

Terörist Çetiner'in silahlı terör örgütüne üye olma, adam öldürme, devletin egemenliği altında bulunan topraklarda, bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya çalışma suçları olmak üzere 10 suçtan arandığı belirlendi.

Terörist Musa Çetiner'in Tunceli Nizamiye İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Karakoluna yönelik 2016'da eş zamanlı gerçekleştirilen, bir askerin şehit olduğu terör eylemini planladığı, 2005'te Çetenli köy yoluna mayın döşenerek 2 askerin şehit edilmesine neden olduğu, 2011'de Iğdır Emniyet Müdürlüğüne saldırının talimatını verdiği, 2012'de Doğubayazıt Karakent köyü Soner inşaatında bulunan vatandaşların kaçırılması ve bir vatandaşın öldürülmesi eylemlerinin faili olduğu tespit edildi.

DersimTeröristler


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı