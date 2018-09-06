CHP'lilerin konuştuğu para

2019 yerel seçimlerine yaklaşırken Cumhuriyet Halk Partisi'nde(CHP) skandallar bitmiyor.



Geçtiğimiz günlerde bir televiyon kanalı aldığı iddia edilen CHP'de, bu sefer temsilcilere ödenen maaş tartışması patlak verdi.



ŞAKA GİBİ MAAŞ



Dolar kurun tavan yaptığı bugünlerde CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan'ın 17.800 ABD Doları, Brüksel Temsilcisi Kader Sevinç'in ise 18.650 Avro aylık verdiği ortaya çıktı.



BU NASIL SOSYAL DEMOKRAT PARTİ?



Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı haberi köşesine taşırken şunları yazdı;



'Bir başka skandal, birkaç gün önce patladı. CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan'ın 17.800 ABD Doları, Brüksel Temsilcisi Kader Sevinç'in ise 18.650 Avro aylık aldığı basında yer aldı.



CHP'den çıt çıkmadı.



İnanılması güç rakamlar bunlar! Özcan'ın aylığı 120 bin, Sevinç'in aylığı da 145 bin liraya geliyor.



Kamunun, 80 milyonun parası bu! CHP'nin Parti Meclisi'nde de çok tartışıldı ve tepkilere yol açtı. Ama ödenmeye devam ediyor…



Şimdi sormak istiyorum:



Kimin ya da kimlerin yakını bu isimler? Yurtdışında ne iş yaparlar? Ülkeye ve CHP'ye hizmetleri nedir? Ağızlarıyla kuş tutuyor olsalar bile, onlara bu paralar ödenirken hiç mi vicdanlar sızlamaz?



Bu nasıl bir sosyal demokrat parti? “Halk Partisi” adını taşıyor, ama halkın parasını işte böyle eşe-dosta dağıtıyor!



Yazının tamamı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel