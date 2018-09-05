Meteoroloji'den İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Bu gece yarısı başlayıp öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen yağış açıklamasında şunlar kaydedildi:



"Yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu gece ve yarın öğle saatlerine kadar Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda kuvvetli (20-40 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."



Kaynak : AA