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Meteoroloji'den İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için gök gürültülü kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.

Yaşam / 05 Eylül 2018 Çarşamba 21:58
Meteoroloji'den İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Bu gece yarısı başlayıp öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen yağış açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu gece ve yarın öğle saatlerine kadar Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda kuvvetli (20-40 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Kaynak : AA

Anadolu YakasıSu Baskını


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