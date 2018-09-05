CHP'li Öztürk Yılmaz'dan büyük iddia

Habertürk’te ekrana gelen Türkiye’nin Nabzı programına konuk olan Öztürk Yılmaz söylediklerinin ilerleyen zamanlarda gerçekleşmemesi halinde ekranlara çıkmayacağını söyledi.

Öztürk Yılmaz iddiasını şu sözlerle açıkladı;



BİR DAHA EKRANA ÇIKMAM



Ben size adım adım söyleyeceğim. Yanlış çıkarsa bu programı tekrar izletin ve ben bir daha ekranlara çıkmayacağım. Fırat’ın doğusuna geçmeden önce yani ABD’ye dokunmadan önce Türkiye’nin alanlarını gündeme getirecekler. Afrin’i ve Fırat Kalkan’ını gündeme getirecekler. Türkiye’den bu bölgelerden çekilmelerini isteyecekler. Ben bunu görüyorum.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel