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CHP'li Öztürk Yılmaz'dan büyük iddia

ÖSO’nun terör örgütü El Kaide’nin kolu olduğunu iddia eden CHP’li Öztürk Yılmaz’ndan büyük bir iddia geldi.

Televizyon / 05 Eylül 2018 Çarşamba 23:50
CHP'li Öztürk Yılmaz'dan büyük iddia
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Habertürk’te ekrana gelen Türkiye’nin Nabzı programına konuk olan Öztürk Yılmaz söylediklerinin ilerleyen zamanlarda gerçekleşmemesi halinde ekranlara çıkmayacağını söyledi.
Öztürk Yılmaz iddiasını şu sözlerle açıkladı;

BİR DAHA EKRANA ÇIKMAM

Ben size adım adım söyleyeceğim. Yanlış çıkarsa bu programı tekrar izletin ve ben bir daha ekranlara çıkmayacağım. Fırat’ın doğusuna geçmeden önce yani ABD’ye dokunmadan önce Türkiye’nin alanlarını gündeme getirecekler. Afrin’i ve Fırat Kalkan’ını gündeme getirecekler. Türkiye’den bu bölgelerden çekilmelerini isteyecekler. Ben bunu görüyorum.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Öztürk Yılmaz


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