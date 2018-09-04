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Uludağ Üniversitesi'nde kayıtlar başladı

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversitelerde kayıtlar başladı. 3-7 Eylül tarihleri arasında kayıt işlemleri online olarak tamamlanabilecek. Dileyen öğrenciler üniversiteye gelerek görevli memurlar vasıtasıyla da kayıt olabilecek.

Eğitim / 04 Eylül 2018 Salı 11:55
Uludağ Üniversitesi'nde kayıtlar başladı

Bursa Uludağ Üniversitesi'ne gelerek kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler ve aileleri Görükle Kampüsü'nde oluşturulan merkezde görevli memurlar eşliğinde işlemlerini tamamlayabiliyor. Kazandıkları bölümlere kayıt olmak isteyen öğrenciler ve veliler mesai saatleri içinde Uludağ Üniversitesi'ne gelerek kolayca kaydolabiliyor.

Üniversite yönetimi tarafından gün gün kayıt masalarının oluşturulduğu merkezde 3-7 Eylül tarihleri arasında belirlenen fakülte ve meslek yüksekokullarının kayıtları alınacak. Yapılan planlamaya göre 3 Eylül 2018 bütün meslek yüksekokulları, 4 Eylül 2018 Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri MYO, 5 Eylül 2018 İktisadi ve İdarî Bilimler Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve İnegöl İşletme Fakültesi, 6 Eylül 2018 Eğitim Fakültesi, İlâhiyat Fakültesi ve Hukuk Fakültesi, 7 Eylül 2018 Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi'nin kayıt işlemleri yapılacak.

Kayıt için fakülteye gelen öğrenciler ve veliler uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi. Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu Seramik-Çini Cam Programı'nı kazandığını söyleyen Berna Altınok da kayıt muamelelerini kolaylıkla tamamladığını ve hayalindeki eğitimi alacak olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde 2018 - 2019 akademik yılı 1 Ekim 2018 tarihinde başlayacak. Kaynak : İHA

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