Rusya İdlib'i vurdu

Suriye'de muhaliflerin kontrol ettiği son vilayet olan İdlib'de korkulan oldu. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rus savaş uçaklarının İdlib'e hava saldırısına başladığını duyurdu.



RUSYA, 22 GÜNLÜK SUSKUNLUĞUN ARDINDAN İDLİB'İ VURDU



Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rus savaş uçaklarının İdlib'i 22 günlük suskunluğun ardından yeniden vurmaya başladığını dünyaya duyurdu. Rusya, İdlib bölgesine operasyon hazırlığı yapan Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a destek veriyor.



İDLİB İRAN'DAKİ ZİRVEDE KONUŞULACAK



İdlib konusu 7 Eylül'de Tahran'da İran, Rusya ve Türkiye liderleri arasında yapılacak zirvede de masaya yatırılacak.







BÖLGEDE 3 MİLYONU AŞKIN SİVİL YAŞIYOR



Bölgede silahlı muhaliflerin yanısıra, 3 milyonu aşkın sivilin yaşadığı tahmin ediliyor. Esed güçlerinin, İran ve Rusya'ya bağlı birliklerle beraber katliam yapmasından korkuluyor.Birleşmiş Milletler İdlib'e olası bir harekatın 250 bin ile 700 bin kişiyi yerinden edebileceği uyarısında bulunuyor. Stratejik konumdaki İdlib'de yaşanabilecek herhangi bir çatışmanın, Türkiye ve Avrupa'ya büyük bir göç dalgasını tetiklemesi ihtimali bulunuyor.



TRUMP'DAN ESAD'A İDLİB UYARISI: YÜZBİNLERCE İNSAN ÖLEBİLİR



ABD, Avrupa ülkeleri ve Türkiye, İdlib'de düzenlenecek kanlı operasyona karşı çıkıyor. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Suriye'de Beşşar Esedrejiminin İdlib'e 'düşünmeden' saldırmaması gerektiğini belirterek, 'Ruslar ve İranlılar bu muhtemel insanlık trajedisinde yer alarak derin bir insani hata yaparlar. Yüzbinlerce insan ölebilir. Olmasınamüsade etmeyin' ifadesini kullandı.









