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Lise çağındaki kızlara fuhuş tuzağı

Karaman'da yaşları 16-17 arasındaki kız çocuklarını uyuşturucuya alıştırıp fuhuş yaptırdıkları ve uyuşturucu madde sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

3. Sayfa / 04 Eylül 2018 Salı 23:10
Lise çağındaki kızlara fuhuş tuzağı

Karaman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri ile Asayiş Şubesi ekipleri yaşları 16-17 arasındaki kız çocuklarına fuhuş yaptırdıkları ve uyuşturucu madde sattıkları öne sürülen kişileri takibe aldı.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Yapılan takip ve incelemenin ardından ekipler ortak operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 1'i kadın 6 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Karaman Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

UYUŞTURUCUYA ALIŞTIRIP FUHUŞA ZORLAMIŞLAR

6 şüpheliden, G.N. adlı kadın, 'Çocukları fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek' suçundan, M.K., ise 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şebekenin küçük yaştaki kızları önce uyuşturucu kullanmaya alıştırdıkları daha sonra da fuhuşa zorladıkları öne sürüldü.

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