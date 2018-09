Hava sıcaklıkları düşüyor

Mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yarın batı bölgelerinden başlayarak 4-10 derece azalarak eylül ayı normalleri seviyesine düşecek.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarın batı bölgelerinden başlayarak perşembe günü iç kesimler, cuma günü ve hafta sonu ise doğu bölgelerde 4-10 derece azalacağı ve hava sıcaklığının eylül ayı normalleri seviyesine, iç ve doğu kesimlerde de yer yer mevsim normallerinin altına düşebileceği tahmin ediliyor.



Yarın, Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinden başlayarak yağışlı bir sistemin etkisine girileceği, Marmara ve Batı Karadeniz'in yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.



Perşembe günü Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu Bölgesi ve Doğu Akdeniz'in, cuma günü de Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.



Yağışların perşembe günü Marmara'nın doğusu ve batı kesimlerinde, cuma günü de Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



Serin ve yağışlı sistemin, hafta sonu kuzey kesimlerde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.



Perşembe ve cuma günleri özellikle Batı Karadeniz kıyı kesimi ile Marmara'nın doğusunda beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, meteorolojik tahmin ve uyarıların takip edilmesi isteniyor. Kaynak : AA