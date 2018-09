CHP'li Özel'den İstanbul ve Ankara iddiası

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yerel seçimlerde CHP'nin bir ittifak arayışında olmadığını ancak bunun Türkiye'deki seçmenin herhangi bir kesimine mesafe koydukları anlamına gelmediğini belirterek, '81 milyona hizmet etmek için 55 milyon seçmenin oyuna talibiz. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Ankara ve İstanbul alınacak ve bu korku filmi nerede başlamışsa, oradan bitecek. ' dedi.



Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in adli yıl açılışındaki açıklamalarını değerlendirdi.



Cirit'in, 'Bir yabancı devlet vatandaşının tutuklanması ve yargılanmasına ilişkin kararları verecek tek ve mutlak güç, yargı yetkisini Türk milleti adına kullanan bağımsız ve tarafsız mahkemelerdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenlik hakkına herkesin saygı duyması lazım.' açıklamasını hatırlatan Özel, Cirit'in, kendi söylediklerini kulağının duyup duymadığına bakmak gerektiğini belirtti.



Özel, yargı bağımsızlığından bahsedecek son kişinin Cirit olduğunu savunarak, 'Erdoğan, 'Ben durdukça Deniz Yücel içeriden çıkamaz' dedikten sonra Merkel, Erdoğan'a telefon açıp, Yücel ilk uçakla Almanya'ya gidebiliyorsa, Schröder'in telefonuyla Büyükada tutukluları serbest kalıyorsa, Makron telefon edince iki Fransız gazetecinin birinin tutukluluğu sonlanıp, öbürünün yurt dışına çıkış yasağı kaldırılıyorsa Cirit, hangi yargı bağımsızlığından bahsediyor?' diye sordu.



'Kıyametin en önemli göstergesi...'



'Biz bağımsız yargıyız, kendimiz karar veririz.' sözlerine kargaların bile güldüğünü ifade eden Özel, Cirit'in konuşmasında, Hz.Muhammed'in, 'İş ehil olmayana verildi mi kıyameti bekle dur.' hadisine yer verdiğini anımsattı.



Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:



'İşin ehline verilmemesi kıyamet alametiyse, kıyametin en önemli göstergesi Cirit'in Yargıtay Başkanlığını işgal etmesidir. Cirit'in, 'Liyakat yıkılınca bu Osmanlı'yı yıkmış.' diyor. O gün Osmanlı'yı yıkan kadılar Osmanlı'ya ne ettiyse on katını sen ettin, Yargıtaydaki sizin FETÖ güdümlü, FETÖ işbirlikçi yapınız yaptı. Her şeye FETÖ'nün egemen olduğu bu yargı düzeninde Yargıtayın başına kadar gelebildiysen tırmanma konusundaki yeteneğinden değil bir başka irtibatın, iltisakından değil mi? Cümle alem biliyor ki Türkiye'de kimin serbest bırakılacağına yabancı devlet adamları, kimin tutuklanacağına da Türkiye'nin Cumhurbaşkanı karar veriyor. '



'Çağıracaksa seçmen çağırır'



Özel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin, 'Bir manifesto hazırlayacağız, hata yapan belediye başkanını uyaracağız, buna rağmen değişmiyorsa, mevcut başkanı değiştireceğiz.' dediğini, kanunlarda yerel yöneticilerin geri çağrılma yetkisinin olmadığını kaydetti.



Belediye başkanlarının seçilmesiyle kamu görevlisi niteliği taşıdığına değinen Özel, 'Partiler, kamu görevlilerini geri çağıramaz. Çağıracaksa seçmen çağırır. Ama bunlar kendi bindikleri, hepimizin bindiği dalı kesiyorlar, seçimle gelenin seçimle gitmemesini, biatla, parti kararıya, tek adam kararıyla gitmesini şekillendiriyorlar. Sayın Özhaseki, bu yaptığın iş tek adam rejiminin, yerel yönetimleri vesayet altında yönetmesinin kararlılığının somutlaşmış halidir.' diye konuştu.



Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 'Türkiye'de PKK'nın yöneteceği belediye kesinlikle olmamalı. CHP, HDP ve yedekleriyle kurulan karanlık ittifakın hesabı, cumhurun iradesiyle bozulmalı. Büyükşehir belediye yönetimi, FETÖ, PKK, PYD'nin yörüngesine sabitlenen partilerin kontrolüne girmemeli.' sözlerinin, sınırı da haddi de aştığını öne sürdü.



Özgür Özel, 'Bu sözlerin, hakaretlerin, iftiranın tamamını Sayın Bahçeli'ye de onu referans tutan Özhaseki'ye iade ediyoruz.' değerlendirmesini yaptı.



CHP Grup Başkanvekili Özel, herkesi siyaset yaparken şeytanlaştırıcı, kutuplaştırıcı, iftira eden bu kötü, Türkiye'nin hak etmediği lügattan bir an önce kurtulmaya davet etti.



'Diplomatik süreç başlatılmalı'



Rusya'nın, bugün İdlib'i vurduğunu, Türkiye'nin Şam rejimiyle derhal diyalog kurması gerektiğini belirten Özel, Türkiye sınırına yönelecek cihatçı saldırılara, sığınma görünümlü sızmalara karşı son derece dikkatli olunmasını, bu konuda tedbirli davranılmasını istedi.



Özel, Rusya, İran ve Şam ile etkin, koordinasyonlu, diplomatik bir sürecin derhal başlatılması, aralıksız yönetilmesi gerektiğini kaydetti.



Türkiye'nin İdlib'de 12 gözetleme kulesi bulunduğunu, Rus uçakları İdlib'i vururken yüreklerinin bu kulelerdeki Mehmetçik için cız ettiğini anlatan Özel, 'Putin, 'İdlib'i vuracağım' diyor, Erdoğan da 'Sakın vurma' diyor. Cuma günü de Putin ile Erdoğan görüşmesi var. Bu nasıl stratejik ortaklık? Cuma görüşeceksin, salı gününden vuruyorlar. Putin'in kendi kayağını nasıl yürüttüğünü, bunların da geminin peşindeki filikanın yanından nasıl çaresizce yüzdüğünü görmek lazım.' dedi.



'İttifak arayışı yok'



Özel, yerel yönetimlerde ittifaka ilişkin bir soru üzerine, CHP'nin, yerel seçimlere kendi, güçlü adaylarıyla, yerel yönetimlerdeki başarı hikayesiyle gideceğini kaydetti.



CHP'nin ittifak arayışının olmadığını bildiren Özel, ama bunun Türkiye'deki seçmenin herhangi bir kesimine mesafe koydukları, onların kendilerinden beklentilerini karşılamayacakları anlamına gelmediğini ifade etti.



Özel, yerel yönetimlerde 81 milyona hizmet etmek için 55 milyon seçmenin oyuna talip olduklarını vurgulayarak, bu seçmenin genel seçimlerde ya da bir önceki yerel seçimde hangi partiye oy verdiğinin öneminin bulunmadığını belirtti.



Özgür Özel, 'CHP yönettiği, halkın büyük memnuniyet duyduğu belediyelerde aday gösterdiğinde ya da başarılı belediye başkanını yeniden aday gösterdiğinde ya da bizde olmayan belediyeye bir aday gösterdiğine seçmenin tabanda ittifak yapıyor oluşu bir gerçektir. Kazanma ihtimali üzerinde birleşmesi, iyi belediyecilik yapan bir partinin, belediyelerin hizmet kalitesinden memnuniyetin ifade edildiği bir partinin adayında, seçmenin, tabanın birleşmesi kadar normal bir şey yok. CHP, belediyecilikteki beyaz renginden dolayı çok kir gösterir, bir damla toz CHP'de gözüküyor. AKP'nin öyle koyu gri rengi vardır ki, son dönemde artık bu kiri gizlemeyecek hale geldiler. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Ankara ve İstanbul'u kaybettik. Önümüzdeki seçimlerde, yiğit düştüğü yerden kalkacak. Ankara ve İstanbul alınacak ve bu korku filmi nerede başlamışsa, oradan bitecek. ' değerlendirmesinde bulundu. Kaynak : AA