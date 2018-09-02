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Tavşanlı'da büyük yangın

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi yakınlarında çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Yaşam / 02 Eylül 2018 Pazar 23:51
Tavşanlı'da büyük yangın
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Bekteşler mevkiinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle Domaniç ilçe sınırlarına doğru yayılan yangına ekipler 5 helikopter, 20 arazöz ve çok sayıda iş makineleriyle müdahale etti. Yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirten Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, "Yangının piknikçilerden dolayı çıktığını tahmin ediyoruz. Yangın, kesin olmamakla birlikte yaklaşık 30 hektarlık karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda etkili oldu. 150 asker, 100 kadar da orman işçisi ile müdahalemiz sürüyor. Yangın şu an için kısmen kontrol altına alınmış durumda" dedi.

Kaynak : İHA

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