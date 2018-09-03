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Polis ve astsubay sokak ortasında çatıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul Sancaktepe’de sokak ortasında bir astsubay ile bir polis arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda polis hayatını kaybederken, polisin eşi ve astsubay ise yaralandı.

3. Sayfa / 03 Eylül 2018 Pazartesi 09:11
Polis ve astsubay sokak ortasında çatıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Olay, Çamlık Mahallesi Akınalp Sokak üzerinde saat 07.30'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak ortasında 2 kişi birbirine silahla ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemede birbirine ateş eden kişilerden birisinin polis, diğerinin ise astsubay olduğu öğrenildi. Çatışmada polis olay yerinde hayatını kaybederken, polisin gardiyan eşi ve astsubay ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Metin Başar/İHA) Kaynak : İHA

PolisSağlık Ekibi


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