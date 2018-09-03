Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de yola el yapımı patlayıcı tuzaklamaya çalışan PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, il merkezine bağlı Ceylanlı köyü Gelinli mezrası bölgesinde, Çukurca-Hakkari karayolundaki menfeze el yapımı patlayıcı yerleştirmeye çalışan PKK'lı 3 terörist Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile tespit edildi.



Teröristlerden ikisi İl Jandarma Komutanlığına ait ''kobra'' aracı ile yapılan atışla etkisiz hale getirildi.



Kaçmaya çalışan bir terörist de SİHA ile vurularak yaralandı.



Yaralı terörist kaçıp saklandığı bir mağarada güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyon sonucu etkisiz hale getirildi.



Kaynak : AA