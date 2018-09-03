Doğada görevini tamamlayan ağaçlarla sanat yapıyor

Geri dönüşüm sanatçısı Durul Bakan, doğada ömrünü tamamlamış ağaç parçalarını toplayarak yaptığı heykellerle görenleri etkiliyor. Susuzluk temasını anlatan kurumuş ve değişime uğramış bir insan heykeli, bunun yanında dağlardaki hızlı ardıç tüketimine ilişkin ardıç ağacından yapılmış heykeller, diğer taraftan özellikle dağlarda keçi varlığının azalmasına ilişkin keçi heykeli ve son yıllarda sayısı gittikçe azalan kartal heykelleri yaparak mesaj veren geri dönüşüm sanatçısı Durul Bakan, doğada topladığı atık ve doğanın yıprattığı ağaç parçalarını bir araya getirip kafasında tasarladığı figürleri heykel haline getirdiğini söyledi.



Burdurlu geri dönüşüm sanatçısı Durul Bakan, 'Bir parçalı alıp bunu şu heykeli yapacağım diyemiyorum. Heykelin büyüklüğüne göre konulacağı yere göre elimdeki malzemelerle kendi ruh halimi de katarak heykellerimi tamamlıyorum. Son yaptığım insan heykeli Tayvan'da yapılacak fuara gidecek. En çok keçi, kartal, geyik yapmayı seviyorum. Şu ana kadar 40'a yakın çalışmayı tamamladım' dedi.



Burdurlu geri dönüşüm sanatçısı Bakan, bir çalışmanın iki hafta ile üç ay arasında sürdüğünü, doğru malzeme doğru ruh halinin sanatında önemli bir yeri olduğunu belirterek Katar'dan Katar keçisi için teklif geldiğini de sözlerine ekledi. Kaynak : İHA