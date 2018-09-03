Ankara'da sıcak saatler! Özel harekat çağrıldı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Başçavuş Sokak'ta bir kişi iddiaya göre sinir krizi geçirdi.



ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ ÇAĞRILDI



Evine ateşe veren kişi, olay yerine intikal eden itfaiye ve polis ekiplerine ateş açarken, bir itfaiye eri, dipçim darbesi ile yaralandı. Olayın gerçekleştiği sokağın giriş çıkışları kapatılırken, olay yerine özel harekat polisleri çağrıldı.