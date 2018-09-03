Ankara'da sıcak saatler! Özel harekat çağrıldı

Ankara'da sinir krizi geçirdiği iddia edilen bir kişi, evine ateşe verdikten sonra olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerine ateş açtı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde Başçavuş Sokak'ta bir kişi iddiaya göre sinir krizi geçirdi.
ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ ÇAĞRILDI
Evine ateşe veren kişi, olay yerine intikal eden itfaiye ve polis ekiplerine ateş açarken, bir itfaiye eri, dipçim darbesi ile yaralandı. Olayın gerçekleştiği sokağın giriş çıkışları kapatılırken, olay yerine özel harekat polisleri çağrıldı.