Hamaney'den orduya emir

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, bugün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, orduya çağrıda bulundu. Ülkesinin hava kuvvetlerine seslenen Hamaney'in güçlenme emri verdi.



SAVAŞ İHTİMALİNİ DÜŞÜNMÜYOR



Ayetullah Hamaney siyasi hesaplamalara göre askeri bir savaş olma ihtimali olmadığını, ancak silahlı kuvvetlerin tetikte olması gerektiğini vurguladı. Asker ve ekipman kapasitesinin artırılması gerektiğini söyledi.



TRUMP'IN HEDEFİNDE



Başkan olduktan sonra ABD'yi İran'la P5+1 ülkelerinin yaptığı nükleer anlaşmadan çeken Donald Trump, Perşembe günü Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada,İran'a karşı uyguladığı politikalardan dolayı Tahran yönetiminin çökebileceğideğerlendirmesinde bulunarak, 'Yönetime geldiğimde, soru İran'ın ne zamanOrtadoğu'ya hakim olacağıydı, şimdi soru, hayatta kalacaklar mı? Bu bir buçukyılda büyük fark var' şeklinde konuşmuştu.



İRAN'DAN SERT TEPKİ



İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ınülkesine yönelik açıklamalarının ABD yönetiminin 'zihinsel bozukluğunu'gösterdiğini söylemişti.



