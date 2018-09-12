USD (Alış - Satış) : 6,39 - 6,41 EURO (Alış - Satış) : 7,41 - 7,42

PKK'ya geniş kapsamlı operasyon

Diyarbakır kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik hava destekli geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Operasyon nedeniyle 5 ilçeye bağlı 116 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Güncel / 12 Eylül 2018 Çarşamba 17:07
PKK'ya geniş kapsamlı operasyon

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice, Kulp, Silvan, Hazro ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten ve aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ile işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, operasyon düzenlenen bölgelerde, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla Lice, Kulp, Silvan, Hazro ve Kocaköy ilçelerine bağlı 116 köy ve mezrada, saat 16.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.

O KÖY VE MEZRALARA

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen köy ve mezralar şöyle:

'Lice'ye bağlı Zümrüt, Gürbeyli, Kıpçak, Damar, Sığınak, Çıralı, Kıyıköy, Dibekköy, Budak, Dallıca, Yolçatı, Tepe, Türeli, Ortaç, Kabakaya, Kutlu, Yalaza, Çavundur, Bağlan, Dolunay, Oyuklu, Arıklı, Serince, Çağdaş, Kayacık, Uçarı, Ziyaret ve Esenler köyleri ile Guçik, Ahmetbey, Kola, Hasana, Navaladiriş, Dingil, Ayşe, Hacıhüseyin, Kuruca, Hevselbey, Kolbağı, Alataş, Sınır, Pınar, Beğendik, Hacıcemil, Bakanlar, Kalkanlı, Çaylarbaşı, Göçer, Kerpiçören, Çanak, Sağlam ve Esenli mezraları. Kulp'a bağlı Zeyrek, Güllük, Özbek, Kurudere, Uygur, Karaağaç, Kamışlı, Bağcılar, Çukurca, Akbulak, Demirli, Düzce, Bayırköy, Temren, Güleç, Taşköprü ve Barın köyleri ile Soldere, Maden, Dökmetepe, Yolugüzel, Gomanuri, Çay, Düzpelit, Yeşilce, Başçavuş, Havrik, Dolusalkım, Mutlu, Mezrimalaftü, Yenidam, Küçükbağcılar, Ortakuyu, Haruni, Zükrütlü, Keçiveren, Yukarı Polat, Aşağı Polat, Malaabdo, Karapınar, Mevik ve Kuyucak mazraları. Silvan'a bağlı Dolaplıdere, Dağcılar, Çaldere ve Bayrambaşı köyleri ile Kayabağı, Ergeçidi, Üçdirek, Alakuşak, Kaso, Seydankara ve Erkenciler mezraları. Hazro'ya bağlı Kocbaba, Mutluca, Çitlibahçe, Sarıerik, Gözebaşı ve Ormankaya köyleri ile Şahgeldi ve Eldeğmez mezraları. Kocaköy'e bağlı Boyunlu köyü ile Varlık ve Gökçe mezraları.'

Kaynak : İHA

Terör ÖrgütüBayrambaşıDiyarbakırSokağa Çıkma YasağıKaraağaç


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı