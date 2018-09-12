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KYK yurt sonuçları açıklandı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için yurt yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

Eğitim / 12 Eylül 2018 Çarşamba 23:01
KYK yurt sonuçları açıklandı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için yurt yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Yurt başvuruları 3 Eylül Pazartesi günü başlamıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüze bağlı yurtlarımızın yerleştirme sonuçlarını sizler için iki gün gibi rekor bir sürede tamamladık." dedi.

sonuc.kyk.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz

RekorKredi ve Yurtlar KurumuGençlik ve Spor BakanıEğitim Öğretim Yılı


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