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KKTC'de 4 büyüklüğünde deprem

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dünya / 01 Eylül 2018 Cumartesi 22:37
KKTC'de 4 büyüklüğünde deprem

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Lefke ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği öğrenildi. KKTC Meteoroloji Dairesi Sismoloji Servisi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Saat 16.41’de, daireye bağlı Lefke Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 136 kilometre uzaklıkta, hafif şiddette ve aletsel büyüklüğü Richter Ölçeğine göre 4.0 olan deprem kaydedildi” ifadeleri yer aldı.

Yapılan ilk değerlendirme sonucu depremin Akdeniz açıklarında 3 kilometre derinlikle meydana geldiği Lefke bölgesinde hissedildiği belirtildi. Kaynak : İHA

DepremMeteorolojiKuzey Kıbrıs


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