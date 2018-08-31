USD (Alış - Satış) : 6,68 - 6,69 EURO (Alış - Satış) : 7,73 - 7,74

Şehit Dökmeci'nin baba ocağına ateş düştü

Yüksekova'nın Büyükçiftlik beldesi Evliye Tepe'de PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci'nin baba ocağına ateş düştü. Dökmeci'nin bir süre önce eşinden boşandığı, oğlu için de sünnet düğünü yapacağı belirtildi.

Güncel / 31 Ağustos 2018 Cuma 20:39
Şehit Dökmeci'nin baba ocağına ateş düştü

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci'nin (39) Ankara'daki ailesinin evine ateş düştü.

Yüksekova'ya bağlı Büyükçiftlik beldesi Evliye Tepe'de güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlar kapsamında PKK'lı teröristler, önceden yola tuzakladıkları EYP'yi uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamada, Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci şehit oldu.

Şehidin acı haberi Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Araplar Mahallesi'ndeki ailesinin evine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan babaannesi Ayfer ve kardeşi Osman Dökmeci gözyaşlarına boğuldu. Şehidin, çalışmak için Antalya'dan bulunan babası Selami Dökmeci'nin Ankara'ya gelmek üzere yola çıktığı belirtildi. Şehidin ailesinin oturduğu bina Türk bayraklarıyla donatıldı. Mamak Belediyesi de evin önüne taziye çadırı kurdu.

OĞLU İÇİN SÜNNET DÜĞÜNÜ YAPACAKTI

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci'nin bir süre önce eşinden boşandığı belirtilirken, 6 yaşında Aytuğ isminde bir erkek çocuğunun olduğu öğrenildi. Şehit Dökemci'nin oğlu Aytuğ'un 8 Eylül'de sünnet olacağı öğrenilirken sünnet düğün için davetiye bastırıldığı belirtildi.
Şehidin cenazenin yarın öğle namazı sonrası Ankara'da toprağa verileceği belirtildi.

Mamak BelediyesiUzman ÇavuşJandarmaBüyükçiftlikTeröristler


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı