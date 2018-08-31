Kılıçdaroğlu'nun yalanı ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık için yarıştığı Muharrem İnce hakkında 'Genel başkanlığı bırakacaktım ama güven vermedi' diye konuştu.



Kılıçdaroğlu bu sözleri bir toplantıda Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün söylediğini iddia etmişti.



'MUHARREM BEY'İN ADI GEÇMEDİ'



Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini Yaşar Tüzün'e sordu.



Yaşar Tüzün, Kılıçdaroğlu'nun yalanlarken 'Kesinlikle böyle bir cümle geçmedi' diye konuştu.



Tüzün, Öztürk'e verdiği bilgilerde Kılıçdaroğlu ile sadece seçim kampanyasını konuştuğunu aktarırıken 'Genel Başkan'a, nezaket ziyaretinde bulundum. Orada, Cumhurbaşkanlığı seçim konusu açıldı. ‘Seçim kampanyası döneminde benim söylediklerimi Muharrem Bey söylemesin' dedi. Bunun dışında, ‘Genel başkanlığı Muharrem Bey'e bırakacağım ya da bu anlama gelen herhangi bir konuşma ve Muharrem Bey'in adı geçmedi.' ifadelerini kullandı.



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Kaynak : Beyaz Gazete Özel