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Foça'da denize akaryakıt sızıntısı

Foça Kaymakamı Ali Çetin: 'Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri temizleme çalışmalarına başladı'.

Yaşam / 31 Ağustos 2018 Cuma 17:42
Foça'da denize akaryakıt sızıntısı
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Foça Kaymakamı Ali Çetin, ilçede kıyının bazı kesimlerindeki akaryakıt sızıntısının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince temizlenmeye çalışıldığını bildirdi.

Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aliağa ile Yeni Foça arasında Gencerli bölgesinde görülen akaryakıt sızıntısının neden kaynaklandığına ilişkin tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Çetin, 'Petrol ürünü sızıntısının sebebini tespit edemedik. Tespit çalışmaları yapılıyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri temizleme çalışmalarına başladı. İki yoğun bölge var. Vatandaşların farklı yerlerde olduğunu söylediği bölgeler var, oralara bakılıyor. Numuneler alındı. Gemiden mi karadan mı kaynaklı tespit edemedik.' dedi.

'1 kilometrelik alanda etkili oldu'

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ ise Gencerli bölgesinde bir kilometrelik alanda akaryakıt sızıntısının söz konusu olduğunu ifade etti.

Bölgenin turizm alanı olduğunu, en kısa sürede sorunun çözülmesini beklediklerini dile getiren Demirağ, 'Sızıntının neden kaynaklandığına ilişkin liman başkanlığı tarafından bir çalışma yürütülüyor. Bölgemiz deniz tabiatı açısından önemli bir yer. Umarım hiçbir canlıya zarar gelmez.' diye konuştu.

Kaynak : AA

Ali ÇetinBelediye Başkanı


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