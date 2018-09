Ferzan Özpetek ve Cem Yılmaz'a 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü'

Türkiye'nin Oscarı Uluslararası Antalya Film Festivali, bu yıl kapılarını 55'inci kez açacak.



Bu yıl 29 Eylül - 5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Film Festivali, 55 filmlik zengin bir programla 55. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Dünya'nın kalbindeki yönetmen Ferzan Özpetek ile oyuncu, yönetmen, senaryo yazarı olarak sinemada 20. yılını kutlayan Cem Yılmaz'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün takdim edileceği Festival'in açılışı İranlı yönetmen Asghar Farhadi'nin de katılacağı “Everybody Knows /Herkes Biliyor” filminin Türkiye Prömiyeri'yle yapılacak.



Bu yılki Onur Ödülleri ise Macaristanlı usta yönetmen Bela Tarr, Itır Esen ve Ömer Vargı'ya verilecek. Türk sinemasına önemli katkılarda bulunan Antalya Film Forum, bu yıl foruma seçilen 50 ulusal projenin yapımcı ve yönetmenlerini dünya profesyonelleri ile buluşturacak.



Türkiye'nin ilk ve en köklü film festivali olan Uluslararası Antalya Film Festivali, Antalya'yı küresel sinema endüstrisinin merkezlerinden biri haline getirmek ve Türk sinemasının dünyaya açılımını desteklemek için güçlü adımlarla yoluna devam ediyor. Bu yıl 55'incisi gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Film Festivali'nin detayları Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde, Uluslararası Antalya Film Festivali Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Artistik Direktör Mike Downey, Uluslararası Sanat Direktörü Avrupa Film Akademisi Başkan Yardımcısı Mirsad Purivatra, Antalya Film Forum Direktörü Zeynep Atakan'ın katıldığı basın toplantısıyla açıklandı.



Toplantıda konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'yı festival şehri yapma hedefine doğru ilerlediklerini kaydetti.



Antalya'nın piyano festivalinin başlamasının yanında, her yıl çıtasını yükselttikleri Uluslararası Antalya Film Festivali'nin hazırlıklarına da devam ettiklerinin altını çizen Başkan Türel, “Uluslararası Antalya Film Festivali'nin en prestijli ve saygın festivallerin arasında yeralması en büyük hedeflerimizdendi. Birinci sınıf işlerin üretildiği şehrin fiziki değişiminin yanında sanatsal ve kültürel değişimde beraber oluşmasını önemsiyoruz. Her yıl bir önceki yıla göre çok daha kapsamlı festival hazırlıyoruz. 29 Eylül, 5 Ekim Türkiye ve Antalya'da sinemanın profesyonellerini ağılayacağız. 55'inci yılında 55 filmlik zengin bir program sinema severlerin ilgisini çekecek.”diye konuştu.



'ASGHAR FARHADİ İLE AÇILIŞ'



Bu yıl ulusal ve uluslar arası çok değerli konukları ağırlamanın mutluluğunu yaşayacaklarını dile getiren Menderes Türel, “Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi,' Herkes biliyor' filmiyle açılışımız başlayacak. Farhadi, açılış filmi öncesi izleyicileri selamlayacak.”dedi.



Türel, dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'inde yaşam boyu başarı ödülü almak için festivalde olacağını bildirdi.



'CEM YILMAZ GELİYOR'



Sinemada 20. yılına adım atan Cem Yılmaz'ın da yaşam boyu başarı ödülü alacağını ifade eden Türel, ”Oyuncu, yönetmen, senarist ve yapımcı olarak sinemada Cem Yılmaz'ı 20. yılını kutlayacağı senede Antalya'da ağırlayacağız. Filmlerinin gösteriminin ardından Cem Yılmaz, oyuncularıyla katılacağı panelde izleyicileri sorularını yanıtlayacak.”



Menderes Türel, festivalde, Bela Tarr'la birlikte Itır Esen ve Ömer Vargı'ya da bu yıl ‘Onur Ödülü' vereceklerini kaydetti.



3-24 Ağustos tarihleri arasında dönemde festivalin yarışma bölümüne Rusya, Çin, İran, Lübnan, Ukrayna,Almanya, İngiltere, İtalya, ispanya, Litvanya, Macaristan, Brezilya, Arjantin olmak üzere 26 ülkeden 84 başvuru yapıldığını kaydeden Türel, bu başvurulardan yapılan seçkiler yarışma ve gösteri programlarına dahil edildiğini belirtti.







'TÜRKİYE PANORAMASI'



Türkiye Panoraması'nın festivalin önemli bir bölümü olacağını işaret eden Türel, “ Bu yılın ilklerinden biride Türkiye Panoraması olacak. 4 yıldır gerçekleştirilen Antalya Film Forumu, ulusal sinemamıza yeni filmler kazandırmaya başladı.



Bundan böyle bu filmler Türkiye Panoraması bölümünde gösterilecek” dedi.







'KORTEJ'



Genç sinemacıların bu forumla dünya sineması ile buluştuğunu kaydeden Türel, 200 başvuru arasından seçilen 50 filmin yapımcı ve yönetmeninin dünya sineması ile bir araya geleceğine vurgu yaptı.



Geleneksel kortejden vazgeçemeyeceklerine değinen Türel, “Antalya'ya özgü olan kortej bu yılda yerli ve yabancı seçkin sanatçıları Antalya'da buluşturacak.Cam Piramit önünden başlayacak, 6 kilometrelik kortejde, klasik otomobillerden sanatçılarımız halkımızı selamlayacak” ifadelerine yer verdi.



'FİLM PLATOSU'



Antalya'yı küresel sinema endüstrinin merkezlerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Türel, bu kapsamda Boğaçayı Projesi'nde film stüdyoları, eğlence merkezi, konaklama tesisleri, kostüm bankaları, sinema akademisi, açık hayvanat bahçesi, safari parkları gibi alanlara yer vereceklerinin altını çizdi.



'ULUSLARARASI LİMAN OLACAK'



Başkan Türel, festivalin uluslararası alanda rekabet edebilmesi değişim ve dönüşümün devam ettiğini dikkat çekerek, “ Değişimim başladığını ve değişimin durmayacağını söylediğimizde sinema alanında bazı alternatif yarışmalarla farklı algılar oluşturulmak istendi. Bunlar kuşkusuz Antalya için değil sinemamız için yapılacak. Ama önemli olan neyin, ne için yapıldığıdır. Antalya, sinemamızın dünyaya açılan en güçlü uluslararası limanı olması hedefimizi anlatmak için bir kez daha altını çiziyorum ki sinemamızı destekleme adına Antalya'nın en temel ve tartışmasız vizyonu olduğunu ifade etmek istiyoruz” dedi.







'ANTALYA OLARAK ÖNCÜLÜK EDECEĞİZ'



Festival kapsamında yeni projelere öncülük etmeye özen gösterdiklerini dile getiren Başkan Türel, “Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Uluslararası Antalya Film Festivali'ne evrildiği dönemde, Antalya dünyada verilen sektör ödüllerinin Türkiye'de de verilmesine öncülük edeceğiz. Amerika'daki oscar ödülleri gibi Türkiye'de üretilen tüm üretimlerin ödüllendirileceği sektör ödülleri siteminin kurulması önemli bir boşluğu dolduracak. Buna Antalya olarak biz öncülük etmiş olacağız. Önümüzdeki yıldan itibaren verilmesini düşündüğümüz Türkiye Sinema Endüstrisi ödülleri her yıl vizyona giren filmlerin yanı sıra festivallerde gösterilen bağımsız sinema da gösterileceği bir sistemle verilecek.”



'TÜRKİYE'NİN OSCARI OLACAK'



Sinema Genel Yönetmeni Erkin Yılmaz, kültür ve sanat faaliyetleri içindeki en önemli festivallerden biri olduğunu söyledi.







Uluslararası Antalya Film Festivali'nin dünyada sektörde ilk sıralarda yer alma gibi bir vizyonu olduğunu altını çizen Yılmaz, “ Bu yılda son derece kapsamlı, özel, yenilikçi bir programla sinema severleri kucaklayacak. Türk sinema endüstrisi alanında tarihe tanıklık ediyoruz. Tabiri caizse Türkiye'nin oscarları olarak adlandırılacak bir ödül törenini tüm sinema sektörünün tüm renkleriyle kucaklayan bir ödül merasimini uluslararası film festivalinin parçası olarak göreceğiz” diye konuştu.



Yılmaz, müdürlük olarak 155 senaryo kısa filme 60 milyon, 40 uzu metraj filmine de 31 milyonluk rekor bir destek verdiklerini kaydetti.







'KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ'



Uluslararası Sanat Direktörü Mirsad Purivatra ise festivalin yeniden bir parçası olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.



Festivalin sürekli gelişen kalıcılığı sağlanan bir proje olduğunu vurgulayan Purivatra, “ Geçen yıl çok başarılı oldu. Antalya'da mükemmel bir atmosfer var. Alanda genç insanlar meraklı gerçekten festivale girmek üzere bekleyen insanlar var. Bu bile ilham kaynağıdır. Tabi ki geçen yıl bıraktığımız yerden devam edeceğiz, konseptimiz aynı olacak” dedi.







'KÖPRÜ GÖREVİ'



Purivatra festivalde yüksek derece artistik sanatsal değerin yanında niteliğin nicelikten üstün olacağını işaret ederek, “Üstün güzel yapıtlar size sunacağız. Antalya film festivali her zaman daha da çıtayı yükseltiyor. Türk sinemasının başarısını önemsiyoruz. Elde ettiğimiz başarı aslında ilgiyi ikiye katladı. Bu festival Türk sinemasının her kesiminden yeni eserlerin tanınmasını sağlıyor. Gençlerin çok fazla hikayesi vardır dünyaya söyleyeceği. Biz bir köprü görevi oluşturuyoruz. Herkes yeni yetenekler keşfedecek Türkiye'den. Türk sinemasına uluslar arası alandan gelen konukların ilgisi artmaya devam ediyor. Türkiye'den yeni yetenekler keşfetmek isteniyor.”dedi.



Bu yıl filmlerin temasının ağırlıklı olarak insan ve insanlık olacağına değinen Purivatra, bir çok ülkeden farklı filmlerin geldiğini söyledi.







'CANNES ANTALYA'



Artistik Direktör Mike Downey, geçen yıl iyi bir yaptıkları için yeniden Antalya'ya davet etiklerini belirtti.



Film festivallerinde halk ve sinema olduğunun altını çizen Downey, “Halk yoksa yaptığınız şey anlam taşımaz.”dedi.



Bu seneki festivalin dünya sinemasına açılan geniş bir pencere olacağını dile getiren Downey,“Kolombiya'dan, Japonya'dan, Orta Asya'dan,Akdeniz ülkelerinden filmler gelecek. Kısaca Antalya'da tüm dünyadan kültürlerin bir araya geldiği ortamımız olacak. Antalya halkına sunacağız, onlar iyilerin en iyisini görmeyi hak ediyor. Dinleyiciler, izleyiciler bizim her şeyimizdir. Festivaller insanlara hizmet eder. Halk ve film yapımcıları arasında bir köprü görevi oluşturacağız. Bizler kaliteye bakıyoruz. Bu ikinci yılda insanların bir araya geleceği bir birine ilham vereceği bir ortam oluşturacağız. Antalya değişik filmlerin keşfedildiği şehir olacak. Bu sene bireylere bakacağız. Toplum için, insanlık için rolleri ne olacak, onlara bakacağız. Global dünyada rolleri nedir, onlara odaklanacağız” ifadelerine yer verdi.



Antalya'da seneye de olmak istediğini dile getiren Downey, ”Antalya'nın ismini yedi günlüğüne CannesAntalya olarak değiştirelim” dedi.







'BAŞARI ÖYKÜLERİNE İMZA ATIYORUZ'



Antalya Film Forum Direktörü Zeynep Atakan ise bu yıl Antalya film forumun beşincisini düzenleyeceklerini belirterek,” Bugün 6 platforma ulaştık. Türkiye sinemasında önemli bir yeri oluştu. Her yıl bir takım başarı öykülerine imza atıyoruz. Yaptığımız filmler dünya prömiyerini yapıyorlar. 12 ay iletişimi kesmediğimiz bir yapı oluşturduk. Başvuran tüm filme biricik proje olarak yaklaştık. Bu yıl çok iyi bir başvuru 200'ün üstünde başvuru geldi. Film forumun amacı Türkiye'den çıkan filmleri uluslararası seviyeye ulaştırmaktır. Geçen yıldan daha iyi bir içerik kalitesine sahibiz” diye konuştu.



(İsa Akar - İsmet Ersoy/İHA) Kaynak : İHA