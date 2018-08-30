USD (Alış - Satış) : 6,68 - 6,69 EURO (Alış - Satış) : 7,73 - 7,74

Uykusuzluk problemine çözüm

Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Erdal Seren, uyku test cihazı ile bir günde, kişinin uykusuzluğunun temelinde yatan sorunun ortaya çıkarılabildiğini söyledi.

Sağlık / 30 Ağustos 2018 Perşembe 11:21
Uykusuzluk problemine çözüm

Uykusuzluğun, çeşitli sağlık sorunlarından, beslenme alışkanlığına kadar birçok faktörden ortaya çıkabildiğini belirten Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri KBB Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Erdal Seren, 'İnsanlar uykusunun olmasına rağmen bir türlü uyuyamadığından şikâyetçidir. Bu sorun kişinin günlük ev ve çalışma hayatını da olumsuz etkilemektedir. Siz de uykusuzluk problemi yaşıyorsanız sorunun kaynağı için mutlaka bir uzman doktor tarafından muayene olmanız gerekmektedir. Bu muayene de uygulanan uyku test cihazı ile bir günde sonuç alabilir, kişinin uykusuzluğunun temelinde yatan sorunun ortaya çıkarabilir” dedi.

Doç. Dr. Erdal Seren şu bilgileri verdi:

“Uyku tetkiki ya da bizimde dediğimiz tabirle polisomnografi, uyku apnesinin tanısında kullanılan gece boyunca yapılan bir uyku testidir. Bu uyku testinde birçok parametreye bakılır. Beyin dalgaları, nabız, kalp hızı, kalp ritmi, kan oksijen düzeyi, çene hareketleri ve solunum hızı gibi parametrelerin başlıca yapıldığı bir uyku testidir. Teste göre dakikadaki solunum durmasına bakılır. Kalp ritim bozukluğu uyku esnasında ne durumdadır ona bakılır. Santral apnesi mi yoksa tıkayıcı apnemi ona bakılır. Uyku nefes durmasını ve uykunun hangi periyodunda olduğuna bakılır. Bir de kendimizin uyguladığı tarama testi dediğimiz tarama şekli olan polisomnografi var. Gece boyunca ne kadar uykuda nefesimizin durduğunu ölçen daha pratik uyku testleri vardır. Kalpteki holter gibi hastaya küçük taşıyıcı şekilde cihaz takılarak buradaki nefes durma sayısını gösteren polisomnografi cihazımız vardır. Bu cihazın sonucuna göre uykudaki tıkanıklığı bize daha objektif şekilde göstermekte bunun sonucunda doğru tedavi uygulanmaktadır.' Kaynak : İHA

ObjektifBüyük AnadoluUykusuzlukOksijen


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı