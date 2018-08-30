USD (Alış - Satış) : 6,68 - 6,69 EURO (Alış - Satış) : 7,73 - 7,74

TESK'ten korsan okul servisi uyarısı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: 'Çocuklar okullarına odaya kayıtlı şöförlü ve yardımcı rehberi olan servis aracıyla gitmeli' 'Velilerimiz kamera sistemlerinde TSE belgesi aramalı'.

Eğitim / 30 Ağustos 2018 Perşembe 11:09
TESK'ten korsan okul servisi uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, velilerden korsan okul servislerinin asla tercih etmemelerini isteyerek, 'Çocuklar okullarına odaya kayıtlı şöförlü ve yardımcı rehberi olan servis aracıyla gitmeli. Velilerimiz kamera sistemlerinde TSE belgesi aramalı.' ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, velilere okul servisi seçimi konusunda uyarılarda bulundu.

Okulların açılmasının yaklaşmasıyla korsan servis araçlarının artmaya başladığına dikkati çeken Palandöken, velilerden bu araçlara itibar etmemelerini istedi.

Palandöken, öğrencilerin kayıtlı şoför esnafının servis araçlarında güvenle seyahat edebileceğini belirterek, açıklamasında şunları yer verdi:

'Çocuklar okullarına odaya kayıtlı şöförlü ve yardımcı rehberi olan servis aracıyla gitmeli. Velilerimiz kamera sistemlerinde TSE belgesi aramalı. En önemlisi veliler bu kameraları nasıl takip edeceklerini ve sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol edip çocuklarını öyle emanet etmelidirler. Aracında son teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ve kurallara uyan, zorunlulukları yerine getiren velileri kandırmayan esnaf kesimimiz tercih edilmelidir.'

Kaynak : AA

Okul ServisiKameraBendevi PalandökenEsnaf ve Sanatkarları KonfederasyonuTürkiye


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı