Köşeye sıkışan PKK bunu da yaptı!

TSK'nın başlattığı operasyonlarla terör örgütü PKK son 30 yılın en ağır darbelerinden birini aldı.



Bu darbeler karşısında iyice köşeye sıkışan PKK iğrenç oyunlara başvurmaya başladı.



İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİ RAPORLAMIŞ



Gazeteci Batuhan Yaşar, İnsan Hakları Gözlemevi'nde raporlanmış bir gerçeği köşesinde okuyucularla paylaştı.



Yaşar, PKK'nın çocukları satın aldığını yazdığı köşesinde şu bilgileri aktardı;



Örgüt, Türkiye'den adam bulamayınca Suriye'ye yöneldi..



Annelere 300 dolarlık ödemeler yapılıyor..



PKK, çocukları satın alıyor..



İnsan Hakları Gözlemevi de bütün pisliklerini raporlamış..



Bir anne feryat ediyor:



-“300 dolar verdiler.. Paralarını istemedim.. Zorla çocuğumu götürdüler..”



O anneye 6 aydır çocuğunu göstermiyorlar..



Feryat-figan ağlıyor..



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Kaynak : Beyaz Gazete Özel