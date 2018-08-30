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Köşeye sıkışan PKK bunu da yaptı!

Köşeye sıkışan terör örgütü PKK'nın 300 dolara Suriye'de çocuk satın aldığı ortaya çıktı.

Güncel / 30 Ağustos 2018 Perşembe 10:11
Köşeye sıkışan PKK bunu da yaptı!

TSK'nın başlattığı operasyonlarla terör örgütü PKK son 30 yılın en ağır darbelerinden birini aldı.

Bu darbeler karşısında iyice köşeye sıkışan PKK iğrenç oyunlara başvurmaya başladı.

İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİ RAPORLAMIŞ

Gazeteci Batuhan Yaşar, İnsan Hakları Gözlemevi'nde raporlanmış bir gerçeği köşesinde okuyucularla paylaştı.

Yaşar, PKK'nın çocukları satın aldığını yazdığı köşesinde şu bilgileri aktardı;

Örgüt, Türkiye'den adam bulamayınca Suriye'ye yöneldi..

Annelere 300 dolarlık ödemeler yapılıyor..

PKK, çocukları satın alıyor..

İnsan Hakları Gözlemevi de bütün pisliklerini raporlamış..

Bir anne feryat ediyor:

-“300 dolar verdiler.. Paralarını istemedim.. Zorla çocuğumu götürdüler..”

O anneye 6 aydır çocuğunu göstermiyorlar..

Feryat-figan ağlıyor..

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Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Terör ÖrgütüBatuhan YaşarPkk


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