USD (Alış - Satış) : 6,68 - 6,69 EURO (Alış - Satış) : 7,73 - 7,74

İstanbul'u alırım diyen CHP'li kim?

Candaş Tolga Işık, Gürsel Tekin'in kendisini aradığını yerel seçimlerde İstanbul'u kazanabileceğini iddia ettiğini yazdı.

Siyaset / 30 Ağustos 2018 Perşembe 09:51
İstanbul'u alırım diyen CHP'li kim?

2019 yerel seçimleri öncesi büyükşehirlerde kimlerin aday gösterileceğini merak konusu oldu.

Partilerde bir çok isim konuşulurken, bazı isimler de seçimlerde aday olmak istediklerini dillendirmeye başladı. Bu isimlerden biri de Gürsel Tekin oldu.

13 FARKI KAPATIR ÜZERİNE KOYARIM

Tekin, Gazeteci Candaş Tolga Işık'ı arayarak İstanbul'u kazanabileceğini söylediği ortaya çıktı.

Tolga Işık,  gelen telefonu köşesinde yazarken 'Dünkü yazımın üzerine Gürsel Tekin aradı. Özetle şunları söyledi: “İstanbul'da AKP ile aramızda yüzde 13 fark var. Bu farkı tek kapatabilecek aday benim. İstanbul'da 785 mahalle gezdim şu ana kadar. Bir nevi doktora yaptım. Açık söylüyorum o farkı kapatırım, üstüne de yüzde 3-5 arası oy koyup İstanbul'u kazanırım.” CHP'de adaylar 9 Eylül sonrası netleşecek. İstanbul için şu an görünen en güçlü aday; Gürsel Tekin.' ifaderlerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayınız


 Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Gürsel TekinCandaş Tolga Işık


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TÜRKİYE’DEN NİYE KORKUYORLAR?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı