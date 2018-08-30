İstanbul'u alırım diyen CHP'li kim?

2019 yerel seçimleri öncesi büyükşehirlerde kimlerin aday gösterileceğini merak konusu oldu.



Partilerde bir çok isim konuşulurken, bazı isimler de seçimlerde aday olmak istediklerini dillendirmeye başladı. Bu isimlerden biri de Gürsel Tekin oldu.



13 FARKI KAPATIR ÜZERİNE KOYARIM



Tekin, Gazeteci Candaş Tolga Işık'ı arayarak İstanbul'u kazanabileceğini söylediği ortaya çıktı.



Tolga Işık, gelen telefonu köşesinde yazarken 'Dünkü yazımın üzerine Gürsel Tekin aradı. Özetle şunları söyledi: “İstanbul'da AKP ile aramızda yüzde 13 fark var. Bu farkı tek kapatabilecek aday benim. İstanbul'da 785 mahalle gezdim şu ana kadar. Bir nevi doktora yaptım. Açık söylüyorum o farkı kapatırım, üstüne de yüzde 3-5 arası oy koyup İstanbul'u kazanırım.” CHP'de adaylar 9 Eylül sonrası netleşecek. İstanbul için şu an görünen en güçlü aday; Gürsel Tekin.' ifaderlerini kullandı.



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Kaynak : Beyaz Gazete Özel